PlayStation 4 „za grosze” we francuskim Lidlu. Tłumy musiała rozpędzać policja

Żywot konsol ósmej generacji dobiega końca. Nic więc dziwnego, że sklepy powoli zaczynają organizować promocje na chociażby PlayStation 4. To, co stało się jednak we francuskim Lidlu, przechodzi ludzkie pojęcie. Tłumy przed sklepem były tak ogromne, że do gry weszła policja.



Jedna z placówek ogłosiła, że PlayStation 4 będzie dostępne za 95 euro, czyli nieco ponad 420 złotych. Nie trzeba chyba dodawać, iż potencjalni konsumenci natychmiastowo ruszyli pod sklep. Właściciele – widząc tłumy – szybko wycofali się z akcji i zamknęli obiekt. Osoby zainteresowane promocją rozpoczęły więc szturm na sklep.



Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020