Tajemniczy balon nad Japonią rozbudził wyobraźnię miłośników UFO

W minioną środę (17.06) mieszkańcy Japonii – a dokładnie prefektur Miyagi oraz Fukushima – dostrzegli na niebie biały obiekt do złudzenia przypominający ogromny balon. Zaniepokojeni obywatele zaczęli dopytywać o niego lokalne władze.Domysłów odnośnie pochodzenia „balonu” jest mnóstwo. Prawdą okazał się scenariusz przedstawiony przez Yoshihiro Tachibana – profesora meteorologii na Mie University.Element widoczny pod kulą ma z kolei służyć do odczytywania danych. Miał on zostać wystrzelony w innym kraju, ale ze względu na prądy atmosferyczne i wyciek gazu zboczył z trasy i zaczął dryfować – koniec końców trafił do Japonii.

An unidentified white balloon-like object is observed by residents in northeastern Japan, with many directing enquiries to the national meteorological agency's local branch#Sendai #Miyagi #UFOhttps://t.co/HrRTmGeLRD