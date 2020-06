Polska gra od 11bit studios... lekturą szkolną

To nie żart!





This War of Mine jako lektura szkolna

Nie wiem kto to wymyślił, ale jest geniuszem

Ogromne zamieszanie towarzyszy zawsze książkom, które pojawiają się na liście lektur szkolnych. Pamiętam doskonale kontrowersje związane z wprowadzeniem do kanonu powieści Joanne Rowling z serii Harry Potter. Teraz do nieobowiązkowej listy lektur polecanych uczniom może dołączyć... gra komputerowa warszawskiego 11bit studios.Coś, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się rzeczą nierealną, prawdopodobnie stanie się rzeczywistością. Już jutro w trakcie swojej wizyty u polskiego dewelopera, premier Mateusz Morawiecki ma rozmawiać z przedstawicielami studia o niezwykłym programie pilotażowym. Jak informują źródła Radia Kraków, produkcja This War of Mine ma być udostępniona bezpłatnie dla wszystkich uczniów szkół średnich w kraju.Serwis informacyjny donosi, że poczynione już zostały stosowne ustalenia z ministrem edukacji, Dariuszem Piątkowskim. Polska byłaby tym samym jednym z pierwszych (pierwszym?) krajem na świecie, który zdecydowałby się na taki - powiedzmy sobie szczerze: dość odważny - krok. Sprawy postanowił nie komentować Dariusz Wolak z 11 bit studios, który powiedział jedynie, że jutro przekazane zostaną do mediów pewne "ekscytujące informacje".This War of Mine to doskonale przyjęta na całej świecie gra wojenna, przedstawiająca konflikt zbrojny z perspektywy ludności cywilnej. Cel rozgrywki jest z pozoru prosty: przeżyć, dbając o tak podstawowe rzeczy jak zapewnienie sobie pożywienia i schronienia nad głową. Na przestrzeni zabawy należy podejmować często trudne wybory moralne, determinujące to, czy dana jednostka przeżyje. Inspirowana wydarzeniami z Sarajewa została przyjęta z entuzjazmem przez graczy i krytyków na całym świecie, stając się drugą po Wiedźminie 3 najbardziej rozpoznawalną polską produkcją. W tej chwili średnia ocen recenzentów w serwisie Metacritic wynosi aż 83%. W przypadku graczy średnia to 8.3/10.Włączenie gry This War of Mine do kanonu lektur szkolnych byłoby doskonałym pomysłem z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, krok ten pokazałby, że gry komputerowe zaczynają być traktowane jako poważne dzieła, na równi z książkami i filmami. Do tej pory postrzegano je ze sporym przymrużeniem oka. Po drugie, treści przekazywane w grach komputerowych są w stanie dotrzeć do młodzieży o wiele skuteczniej, niż te zawarte w stosowanych do tej pory nośnikach wiedzy. Po trzecie... edukacja poprzez zabawę - czy jest lepsza metoda na pochłanianie wiedzy o świecie?!Jestem ciekawy jak Wy postrzegacie kwestię potencjalnego włączenia This War of Mine na listę lektur szkolnych. Fajny pomysł? A może to tylko "ogłupianie" młodzieży?Źródło: Radio Kraków