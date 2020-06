Lubicie HBO GO? Nadszedł początek końca popularnego VOD. To dobre wieści

Pierwszy krok.





HBO Max zastąpi HBO GO

HBO Max w Polsce, HBO Max i HBO GO - różnice

Cena HBO Max

Dzieje się to, co było w zasadzie nieuniknione już od minionego roku. Usługa HBO GO odchodzi w niepamięć. Wszystko za sprawą nowego VOD od WarnerMedia Entertainment w postaci HBO Max. HBO Max zastąpiło HBO GO w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce powinno to nastąpić także w innych krajach. HBO robi w końcu długo oczekiwane porządki w swojej niezwykle skomplikowanej ofercie.HBO Max to usługa oficjalnie uruchomiona w USA 27 maja bieżącego roku, a zapowiedziana jeszcze w 2018 roku. Na tamtejszym rynku do tej pory działały HBO GO, HBO Max i HBO NOW, co mogło budzić niemałe zdziwienie u Polaków, gdzie dostępny jest wyłącznie jeden serwis streamingowy. Teraz HBO w Stanach Zjednoczonych rezygnuje zupełnie z marki HBO GO, a HBO NOW przemianowuje na "HBO", udostępniając je tylko osobom, które korzystają z telewizji stacjonarnej HBO. HBO Max staje się tym samym usługą VOD typu premium z najszerszą ofertą filmową.Musicie wiedzieć, że HBO GO w Polsce dostępne jest niezależnie od pakietu telewizyjnego HBO dopiero od 2018 roku. Gdy HBO Max zadebiutuje w Europie, HBO GO zostanie śladem USA przemianowane na HBO i udostępniane wyłącznie jako dodatek do wykupionej uprzednio oferty telewizyjnej. HBO Max powinno wtedy stać się opcją premium z niedostępną obecnie w Europie w usłudze HBO GO rozdzielczością 4K. Nowością i najlepszą z wiadomości będzie z pewnością poszerzona oferta filmów i seriali.Cena HBO Max w Polsce może być w momencie debiutu odczuwalnie wyższa niż obecnego pakietu HBO GO. Za HBO GO trzeba płacić 19,90 złotych miesięcznie. W Stanach Zjednoczonych dostęp do HBO Max kosztuje 15 dolarów, czyli ok. 60 złotych. Należy pamiętać o tym, że baza produkcji w USA jest znacznie bogatsza niż w naszym kraju.Data premiery HBO Max w Europie nie została podana.