Mężczyzna narysował 658-stronnicową książkę z animacją (wideo)

Kineograf narysowany na 658 stronach

Kineograf w całej okazałości. | Źródło: mat. własne z YouTube

Jeśli liczycie sobie co najmniej tyle wiosen co ja lub jesteście po prostu ciekawi świata, słyszeliście zapewne o kineografach. Kineograf, nazywany często z angielska "flipbookiem", to rodzaj animacji, który wykonuje się najczęściej na rogu książki lub zeszytu. Wraz z szybkim przekartkowaniem zarysowanego papieru oczom oglądającego ukazuje się krótki (zazwyczaj) film rysunkowy. Prowadzący kanał Andymation na YouTube ze swoim kineografem poszedł nie o krok, a kilka kroków dalej.Dobrze przeczytaliście. Andymation stworzył flipbook liczący sobie aż 658 stron. Oznacza to, że celem stworzenia animacji artysta stworzył 658 różniących się od siebie drobnymi detalami rysunków, które "ożywają" w trakcie procesu przekartkowywania. Stworzenie imponującego flipbooka zajęło mężczyźnie 3 miesiące, z czego samo rysowanie trwało 45 dni.Na poniższym nagraniu zobaczycie nie tylko animację, ale także komentarz autora opowiadającego o tym i swoich poprzednich dziełach. Niemożliwym okazało się przekartkowanie tak pokaźnej książeczki, więc autor musiał ją podzielić na mniejsze fragmenty, które połączył później w programie do edycji wideo.Jesteście niecierpliwi?To właśnie tam prezentowana jest animacja. Co zaskakujące i zupełnie nietypowe, towarzyszy jej udźwiękowienie dopasowane do wydarzeń na poszczególnych karteczkach.Tworzyliście kiedyś kineografy? Pamiętam, że w mojej szkole podstawowej było kilka osób na tyle uzdolnionych plastycznie, aby podejmować takie próby.Źródło: Andymation @YouTube