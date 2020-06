Canal+ przez Internet. Testujemy nową usługę TV i VOD

W większości to dodatkowe usługi np. w telewizji kablowej Netia albo u operatora sieci komórkowej Play. Jeśli chcemy mieć tylko telewizję przez Internet jako główną usługę, a najlepiej bez abonamentu, to pozostaje głównie WP Pilot, Player i od niedawna Canal+, który łączy możliwość oglądania VOD z regularnymi kanałami telewizyjnymi. Przez długi czas nie mieliśmy dużej konkurencji na rynku telewizji online. Królowały platformy VOD i tradycyjna telewizja naziemna, kablowa oraz satelitarna. Ostatnimi czasy na gruncie internetowym zaczęło się robić ciaśniej. Głównie ze względu na VOD, ale nie tylko. Coraz więcej usługodawców umożliwia śledzenie telewizji bez anteny.W większości to dodatkowe usługi np. w telewizji kablowej Netia albo u operatora sieci komórkowej Play. Jeśli chcemy mieć tylko telewizję przez Internet jako główną usługę, a najlepiej bez abonamentu, to pozostaje głównie WP Pilot, Player i od niedawna, który łączy możliwość oglądania VOD z regularnymi kanałami telewizyjnymi.



Nowy Canal+, to TV bez anteny i w każdym miejscu

Odkąd telewizory zostały zaopatrzone w funkcje smart, coraz więcej ludzi nie ma podpięcia do anteny i używa odbiorników wyłącznie jako inteligentnych ekranów czy monitorów do konsoli. Są też amatorzy oglądania programów z dala od telewizora np. przy gotowaniu w kuchni z laptopa.







Tutaj nowy Canal+ wygrywa liczbą stacji z Player.pl, ale przegrywa z WP Pilotem. Należąca do TVN usługa Player.pl ma w swojej ofercie 44 kanały, Canal+ online 76, ale WP Pilot aż 99. Przynajmniej na obecną chwilę. Oferta poszczególnych platform może się zmieniać. Tutaj nowy Canal+ wygrywa liczbą stacji z Player.pl, ale przegrywa z. Należąca do TVN usługa Player.pl ma w swojej ofercie 44 kanały, Canal+ online 76, ale WP Pilot aż 99. Przynajmniej na obecną chwilę. Oferta poszczególnych platform może się zmieniać.



Jeśli ktoś jest zainteresowany polskimi stacjami dostępnymi w ofercie naziemnej, to niestety nic takiego nie uświadczy. Nieznacznie lepszą pod tym względem ofertę ma Player.pl, a o wiele bogatszą WP Pilot. W Canal+ skupiono się na stacjach, które są unikalne dla telewizji kablowych i satelitarnych, a nie można ich znaleźć w powszechnej naziemnej telewizji.



Sporo stacji i zasobów VOD

Mamy do dyspozycji osobne 4 pakiety. Można subskrybować jeden albo kilka. Film za 50 złotych (14 stacji z rodziny Canal+, HBO, FilmBox i AleKino+) z dostępem do zasobów HBO Go, Sport za 50 złotych (12 stacji m.in. Canal+, Eleven Sports czy SportKlub), Fun&Info za 25 złotych (40 kanałów m.in. z grup National Geographics, BBC, Planete+, History, Comedy Central, Fox, AXN, MTV, 4Fun TV, TVN 24) i Kids w cenie 10 złotych (10 kanałów m.in. Cartoon Network, Nickelodeon, Disney).



Canal+ w przeglądarce WWW / foto. Instalki.pl



Opłata następuje w formie subskrypcji możliwej do wyłączenia w każdym momencie. Podpinamy swoją kartę płatniczą podobnie jak np. w Netflixie. Wraz z kanałami dostajemy też w odpowiedniej osobnej sekcji dostęp do wybranych produkcji na zasadzie VOD z zasobów wielu stacji. Możemy grupować je stacjami, typami (wtedy np. jako filmy zobaczymy materiały zarówno z Canal+, HBO, FilmBox czy AleKino+) czy dalej konkretnymi gatunkami. Jeśli ktoś jest zainteresowany polskimi stacjami dostępnymi w ofercie naziemnej, to niestety nic takiego nie uświadczy. Nieznacznie lepszą pod tym względem ofertę ma Player.pl, a o wiele bogatszą WP Pilot. W Canal+ skupiono się na stacjach, które są unikalne dla telewizji kablowych i satelitarnych, a nie można ich znaleźć w powszechnej naziemnej telewizji.Mamy do dyspozycji osobne 4 pakiety. Można subskrybować jeden albo kilka.(14 stacji z rodziny Canal+, HBO, FilmBox i AleKino+) z dostępem do zasobów HBO Go,(12 stacji m.in. Canal+, Eleven Sports czy SportKlub),(40 kanałów m.in. z grup National Geographics, BBC, Planete+, History, Comedy Central, Fox, AXN, MTV, 4Fun TV, TVN 24) i(10 kanałów m.in. Cartoon Network, Nickelodeon, Disney).Opłata następuje w formie subskrypcji możliwej do wyłączenia w każdym momencie. Podpinamy swoją kartę płatniczą podobnie jak np. w Netflixie. Wraz z kanałami dostajemy też w odpowiedniej osobnej sekcji dostęp do wybranych produkcji na zasadzie VOD z zasobów wielu stacji. Możemy grupować je stacjami, typami (wtedy np. jako filmy zobaczymy materiały zarówno z Canal+, HBO, FilmBox czy AleKino+) czy dalej konkretnymi gatunkami.



W ofercie są też wybrane programy z innych niż filmowy Canal+ i HBO zasobów wielu stacji o różnej tematyce. Sporo dokumentów, filmów, treści dla dzieci, sportu czy programów rozrywkowych działających na zasadzie VOD. Niestety dla innych kanałów nie są to pełne sezony. Jeśli chcemy obejrzeć coś bez dostępu do sieci, to da radę wcześniej pobrać dany materiał.



Telewizja nie tylko na żywo, ale jeszcze bez 4K i HDR

Niewątpliwą zaletą telewizji na żywo Canal+ jest możliwość pauzowania odtwarzania, zaczynania oglądania od początku danej audycji czy odtworzenie poprzednich przegapionych programów. Według zapowiedzi pamięć miała obejmować aż 14 ostatnich dni. W praktyce działa tylko do początku aktualnego dnia. Zawsze to jakiś plus, w końcu część konkurencji tego nie oferuje, ale pozostawia niedosyt.



Biblioteka VOD według stacji / foto. Instalki.pl



Można posiłkować się oryginalną ścieżką dźwiękową, polskim tłumaczeniem audio i napisami, jest też opis audycji, ale nie zawsze działa. Dostępna do ustawienia jakość zawiera się w przedziale od 0,4 Mb/s, do 6 Mb/s w 1080p. W takim wypadku brak 4K, choć Canal+ zapowiada, że będziemy mieli dostęp także do wyższych rozdzielczości i HDR. Na szczęście pewne usprawnienia są już za nami, więc aplikacja działa w porządku. Tylko w pierwszych dniach występowały problemy z logowaniem i podpięciem karty.



Przewijanie, historia programów i inne funkcje

Interfejs jest nieco inny w zależności od platformy. Canal+ dostępny jest w przeglądarce internetowej, na Androidzie, iOS oraz Android TV i AppleTV. Niestety w edycji TV nie ma możliwości sterowania konkretną jakością. W opcjach dano do wyboru tylko automatyczny bitrate i maksymalny. W przeglądarce i na urządzeniu mobilnym ustalimy konkretną wartość w każdym momencie, bez zaglądania do menu. Można posiłkować się oryginalną ścieżką dźwiękową, polskim tłumaczeniem audio i napisami, jest też opis audycji, ale nie zawsze działa. Dostępna do ustawienia jakość zawiera się w przedziale od 0,4 Mb/s, do 6 Mb/s w 1080p. W takim wypadku brak 4K, choć Canal+ zapowiada, że będziemy mieli dostęp także do wyższych rozdzielczości i HDR. Na szczęście pewne usprawnienia są już za nami, więc aplikacja działa w porządku. Tylko w pierwszych dniach występowały problemy z logowaniem i podpięciem karty.Interfejs jest nieco inny w zależności od platformy. Canal+ dostępny jest w przeglądarce internetowej, na Androidzie, iOS oraz Android TV i AppleTV. Niestety w edycji TV nie ma możliwości sterowania konkretną jakością. W opcjach dano do wyboru tylko automatyczny bitrate i maksymalny. W przeglądarce i na urządzeniu mobilnym ustalimy konkretną wartość w każdym momencie, bez zaglądania do menu.



Internferjs mobilny i opcje jakości pobierania / foto. Instalki.pl



Nie ma problemu z przesyłaniem ekranu na TV z telefonu czy tabletu. Poza tym na sprzętach mobilnych można ustawić wypełnienie ekranu, a także przełączać opcję już przy oglądaniu. Np. jeśli smartfon ma proporcje ultrapanoramiczne, a film czy kanał telewizyjny jest w 16:9, to materiał może zająć całą matrycę po przycięciu kawałka treści. Działa to nawet w pionie, co nie jest tak często spotykaną praktyką.



Są też dwa dodatki w trybie TV. Aplikacje można nawet powiązać z systemem oświetlenia Philips Hue, ale nie miałem możliwości sprawdzenia tej opcji. Poza tym działa tryb Picture-In-Picture, który jest dostępny też na urządzeniach mobilnych. Można w rogu mieć włączony wybrany kanał telewizyjny i przeglądać ofertę aplikacji Canal+ czy w ogóle wyjść do pulpitu lub innego programu. W przyszłości będzie też można oglądać w ten sposób na raz dwie stacje.



Przyjazne limity

W części podobnych usług możemy podpiąć z góry ustaloną liczbę urządzeń i zmieniać aktywne logowania tylko ograniczoną liczbę razy w miesiącu oraz oglądać np. na dwóch ekranach jednocześnie. Netflix ma bardziej liberalne podejście. Nie ma problemu z przesyłaniem ekranu na TV z telefonu czy tabletu. Poza tym na sprzętach mobilnych można ustawić wypełnienie ekranu, a także przełączać opcję już przy oglądaniu. Np. jeśli smartfon ma proporcje ultrapanoramiczne, a film czy kanał telewizyjny jest w 16:9, to materiał może zająć całą matrycę po przycięciu kawałka treści. Działa to nawet w pionie, co nie jest tak często spotykaną praktyką.Są też dwa dodatki w trybie TV. Aplikacje można nawet powiązać z systemem oświetlenia Philips Hue, ale nie miałem możliwości sprawdzenia tej opcji. Poza tym działa tryb Picture-In-Picture, który jest dostępny też na urządzeniach mobilnych. Można w rogu mieć włączony wybrany kanał telewizyjny i przeglądać ofertę aplikacji Canal+ czy w ogóle wyjść do pulpitu lub innego programu. W przyszłości będzie też można oglądać w ten sposób na raz dwie stacje.W części podobnych usług możemy podpiąć z góry ustaloną liczbę urządzeń i zmieniać aktywne logowania tylko ograniczoną liczbę razy w miesiącu oraz oglądać np. na dwóch ekranach jednocześnie. Netflix ma bardziej liberalne podejście.



Canal+ na smartfonie - przeglądanie VOD / foto. Instalki.pl



W serwisie można mieć w zasadzie nieograniczoną liczbę zalogowań, byle nie przekraczać wykupionego limitu równocześnie używanych ekranów. Canal+ to coś pomiędzy. Na liście może być 5 pozycji i po ustawieniu 6, najstarsza usuwa się automatycznie, ale nie podano żadnego limitu, więc bliżej mu do Netflixa niż np. bardziej restrykcyjnego nc+ GO.



W serwisie można mieć w zasadzie nieograniczoną liczbę zalogowań, byle nie przekraczać wykupionego limitu równocześnie używanych ekranów. Canal+ to coś pomiędzy. Na liście może być 5 pozycji i po ustawieniu 6, najstarsza usuwa się automatycznie, ale nie podano żadnego limitu, więc bliżej mu do Netflixa niż np. bardziej restrykcyjnego nc+ GO.

Canal+ przez Internet, a konkurencja online i oferta z anteną

Jeśli wspomniałem już o NC+, to można przejść płynnie do porównania z ofertą tradycyjną. Czy internetowy Canal+, to godny zamiennik typowej oferty kablowej czy satelitarnej z dekoderem? W kwestii ceny niestety nie.



Picture-in-Picture na pulpicie Android TV - prawy górny róg / foto. Instalki.pl



Wszystkie aktywne pakiety 76 kanałów kosztują aż 150 zł na miesiąc. To naprawdę dużo w porównaniu do 140 złotych za aż 179 stacji w tradycyjnym abonamencie. Pamiętajmy też, że dochodzą do tego ogólnodostępne polskie i zagraniczne programy satelitarne, 100 godzin wybranych kanałów telewizji online w nc+ go oraz nieco treści bez dodatkowych opłat w ramach VOD.



Poza satelitarnym Canal+, korzystniej cenowo wypada też konkurencja online. Player.pl ma mniej kanałów, bo 44, ale najwyższa oferta z biblioteką VOD (w tym Canal+), gdzie są też niedostępne w opisywanej usłudze programy jak chociażby pakiet Discovery, to tylko 80 złotych. Ale pamięć audycji ma jedynie 2 godziny. Za to WP Pilot ma aż 99 kanałów bez pamięci czy VOD, ale w cenie 65,70 złotych. Rezygnując z Elevensports, Biznes TV i TVN24 zbijamy cenę do 34,90 złotych za 92 kanały.



Ciężki wybór

W zasadzie każda z platform ma powtórki i stacje dla siebie unikalne, więc chcąc mieć wszystko, jesteśmy zmuszeni do kupna różnych pakietów w trzech usługach, ale nie wszędzie wybierając najdroższe warianty. Jeśli mam taką możliwość, to taniej będzie zamówić tradycyjną telewizję satelitarną, choć brak jej takiej elastyczności i wygody.



Widok kafelków telewizji na żywo / foto. Instalki.pl



Canal+ pod kątem jakości i funkcji wygląda nieźle, ale wszystko zależy od tego, jakie kanały preferujecie. Sam po okresie testowym zostawię włączony pakiet Fun&Info i będę liczył, że pamięć wyemitowanych programów będzie już wynosić deklarowane 14 dni. Nie mniej patrząc obiektywnie na tle konkurencji, Canal+ przez Internet jest ciekawy, ale droższy. Jeśli wspomniałem już o NC+, to można przejść płynnie do porównania z ofertą tradycyjną. Czy internetowy Canal+, to godny zamiennik typowej oferty kablowej czy satelitarnej z dekoderem? W kwestii ceny niestety nie.Wszystkie aktywne pakiety 76 kanałów kosztują aż 150 zł na miesiąc. To naprawdę dużo w porównaniu do 140 złotych za aż 179 stacji w tradycyjnym abonamencie. Pamiętajmy też, że dochodzą do tego ogólnodostępne polskie i zagraniczne programy satelitarne, 100 godzin wybranych kanałów telewizji online w nc+ go oraz nieco treści bez dodatkowych opłat w ramachPoza satelitarnym Canal+, korzystniej cenowo wypada też konkurencja online. Player.pl ma mniej kanałów, bo 44, ale najwyższa oferta z biblioteką VOD (w tym Canal+), gdzie są też niedostępne w opisywanej usłudze programy jak chociażby pakiet Discovery, to tylko 80 złotych. Ale pamięć audycji ma jedynie 2 godziny. Za to WP Pilot ma aż 99 kanałów bez pamięci czy VOD, ale w cenie 65,70 złotych. Rezygnując z Elevensports, Biznes TV i TVN24 zbijamy cenę do 34,90 złotych za 92 kanały.W zasadzie każda z platform ma powtórki i stacje dla siebie unikalne, więc chcąc mieć wszystko, jesteśmy zmuszeni do kupna różnych pakietów w trzech usługach, ale nie wszędzie wybierając najdroższe warianty. Jeśli mam taką możliwość, to taniej będzie zamówić tradycyjną telewizję satelitarną, choć brak jej takiej elastyczności i wygody.Canal+ pod kątem jakości i funkcji wygląda nieźle, ale wszystko zależy od tego, jakie kanały preferujecie. Sam po okresie testowym zostawię włączony pakiet Fun&Info i będę liczył, że pamięć wyemitowanych programów będzie już wynosić deklarowane 14 dni. Nie mniej patrząc obiektywnie na tle konkurencji, Canal+ przez Internet jest ciekawy, ale droższy.

TV i VOD na komputerze, smart TV i telefonie.