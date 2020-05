Netflix nie chce, żebyś płacił za usługę, której nie używasz

Ciekawe podejście platformy.





Źródło: Unsplash/Charles Deluvio

Teraz, w trakcie pandemii, Netflix cieszy się ogromną liczbą użytkowników. Okazuje się jednak, że wiele z tych użytkowników nieustannie płaci za usługę, mimo że nie korzysta z niej od długich miesięcy. Co dziwne, Neflix postanowił wyświadczyć im przysługę. Nie chcąc, by ktokolwiek wydawał pieniądze na coś z czego nie korzysta, platforma zaczęła anulować subskrypcje na kotach, które są od dawna nieaktywne.Należy przyznać, że. W końcu, większość firm przyjmujących model subskrypcji z chęcią zarabia zarówno na tych użytkownikach, którzy płacą za ich usługi oraz z nich korzystają, jak i tych, którzy płacą, ale a jakiegoś powodu usługi nie używają. Wygląda na to, że Netflix jest gotów poświęcić co nieco swoich dochodów w zamian za poprawę opinii użytkowników na swój temat. Z resztą, strata finansowa wynikająca z tej decyzji raczej będzie mniejsza, niż mogłoby się wydawać.Od teraz Netflix będzie wysylał tym swoim subskrybentom, którzy nie oglądali niczego na jego platformie w ciągu dwóch ostatnich lat płacenia za usługę, powiadomienie w aplikacji lub wiadomość e-mail z zapytaniem, czy ci nadal chcą być subskrybentami. Jeśli na to zapytanie nie zostanie udzielona żadna odpowiedź, platforma automatycznie anuluje subskrypcję.Jak można się domyślić, wymienione kryterium spełnia bardzo niewiele osób, a dokładniej mówiąc. Co więcej, Netflix już uwzględnił je w swoich wynikach finansowych.Jeżeli otrzymasz od Netflixa wspomniane powiadomienie i anulujesz swoją subskrypcję, bądź ta zostanie anulowana automatycznie, Twoje ustawienia konta, profile etc. zostaną zapomniane przez platformę po 10 miesiącach, chyba że w międzyczasie ponownie zaczniesz korzystać z usługi.Rzecz jasna warto przypomnieć, że aplikację Netflixa możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Netflix , Foto. tyt. Unsplash/Thibault Penin