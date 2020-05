Netflix cofa cenzurę Powrotu do Przyszłości 2. Gigant ugiął się pod presją fanów

Potęga społeczności.





Nie ma wątpliwości co do tego, że filmy z serii „Powrót do przyszłości” można nazwać kultowymi. Najwięksi fani produkcji zapewne oglądali każdą część po co najmniej kilkanaście razy. To dzięki im uważnemu oku oraz perfekcyjnej znajomości scen dopatrzono się dosyć dziwacznej cenzury poczynionej przez Netfliksa.



Mowa konkretnie o „Powrocie do przyszłości 2” i ujęciu, kiedy to Marty McFly (grany przez Michaela J. Foxa) przegląda magazyn dla dorosłych i wypowiada słowa „Ooh La La”. Mamy tu do czynienia z dosyć przewrotnym sformułowaniem, bowiem jest to równocześnie tytuł jednej ze stron czasopisma. Netflix postanowił z niewiadomych przyczyn wyciąć tę scenę. Porównanie zobaczycie poniżej.



Pretty big chunk missing. pic.twitter.com/i9TuFYOAYC — ATeRSa NDUcC (@ATeRSa_NDUcC) May 19, 2020



Temat został dosyć szybko nagłośniony. Na Twitterze zaczęto masowo oznaczać profil Netfliksa i pytać o powód cenzury. Reakcja giganta okazała się niemalże błyskawiczna – na platformie można oglądać już oryginalną wersję „Powrotu do przeszłości 2”.



Zapewne na wielu osobach taki zabieg nie zrobi wielkiego wrażenia, bo chodzi o raczej mało znaczący fragment. Internetowa społeczność nienawidzi jednak żadnych form cenzury, co opisana sytuacja dobitnie ukazuje.



