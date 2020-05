Kółka do Maca Pro za 3500 zł zamontowane do deskorolki? To nie działa [WIDEO]

Przeprowadzono kreatywny test.





Miesiąc temu świat zainteresował się zestawem kółek Apple do Maca Pro . Te zostały wycenione na 699 dolarów, a w Polsce na 3499 złotych. Nie trzeba chyba dodawać, że internauci natychmiast zaczęli tworzyć memy oraz przeróbki nawiązujące do absurdalnej polityki giganta z Cupertino.Kwestią czasu była próba wykorzystania kółek w nieco inny sposób.Projekt zakończył się połowicznym sukcesem i udowodnił, że kółka zostały zaprojektowane do nieco odmiennego celu.. Influencer przymocował bowiem kółka do dolnej części prawdziwej deskorolki. Nie był to jednak proces łatwy i przyjemny, a jeżdżenie okazało się praktycznie niemożliwe. Koła obracały się we wszystkie strony, co nieuchronnie prowadziło do upadku. Zresztą, zobaczcie sami.Zapewne na przestrzeni najbliższych tygodni lub miesięcy doczekamy się jeszcze kilku naprawdę interesujących sposobów na wykorzystanie kółek do Maca Pro. Przypominamy, że możecie je kupić po okazyjnej cenie 3499 złotych Źródło: YouTube / Zdjęcie otwierające: kadr z filmu na kanale Braille Skateboarding