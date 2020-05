CANAL+ z nową usługą bez umowy, która łączy telewizję z VOD

Nowa usługa bez umowy, kabla i anteny.

Bez umowy, bez anteny i na wielu urządzeniach

Pakiety i ceny

Cennik pakietów CANAL+ / foto. mat. prasowe

foto. mat. prasoweCANAL+ stawia na doświadczenie i prezentuje nowe oblicze telewizji – prostej, intuicyjnej i dostosowanej do potrzeb widza. Z usługi można korzystać w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu. Wystarczy dostęp do internetu oraz podpięcie karty płatniczej, a przez pierwszy miesiąc testowanie CANAL+ jest całkowicie bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań.– pauzowanie, wznawianie i przewijanie programów nadawanych na żywo. Dzięki tej funkcji to widz decyduje, kiedy chce zrobić przerwę w trakcie oglądanego programu– cofanie programu nadawanego na żywo i rozpoczęcie odtwarzania od początku jednym kliknięciem– oglądanie materiałów na życzenie na dowolnym urządzeniu od tego samego momentu– odtwarzanie wybranych programów z telewizji na żywo nawet do 14 dni wstecz– tworzenie własnych list ulubionych programów i treści– możliwość oglądania nawet 4 kanałów informacyjnych lub sportowych na jednym ekranie w tym samym czasie– wybór oryginalnej ścieżki dźwiękowej, lektora, dubbingu lub napisów w wybranych materiałach– udostępnianie obrazu z telefonu, tabletu lub komputera jednym ruchem (Google Cast, Air Play)– pobieranie wybranych materiałów na życzenie do pamięci urządzenia mobilnego z możliwością odtworzenia offline– wyświetlanie aktualnych statystyk i ujęć z dodatkowych kamer w trakcie oglądania wydarzenia sportowego na żywo (funkcja dostępna już wkrótce)– możliwość utworzenia aż do 10 profili dla rodziny i znajomych (funkcja dostępna już wkrótce)Oferta CANAL+ została podzielona na cztery pakiety tematyczne oraz pakiet FREE, które odpowiadają różnym zainteresowaniom. Użytkownik może je dowolnie konfigurować i zmieniać:– pakiet darmowy, który udostępnia biblioteki treści z kanałów tematycznych CANAL+ dla każdego użytkownika. Pakiet będzie wzbogacany o nowe treści w kolejnych tygodniach.– dla fanów dobrego kina i seriali. Premiery największych hitów kinowych oraz najpopularniejsze polskie i światowe seriale. Dostęp do kanałów na żywo oraz treści na życzenie od nadawców takich jak CANAL+, HBO czy Filmbox.– stworzony dla kibiców. Transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych z Polski i ze świata. To piłka nożna na najwyższym poziomie: Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, PKO BP Ekstraklasa. Ale sport to nie tylko piłka! W pakiecie dostępny jest także żużel, F1, piłka ręczna, NBA, sporty walki i magazyny sportowe. Największe sportowe emocje gwarantują: CANAL+ SPORT, Eleven Sports, Sportklub HD i Fightklub HD.– dla każdego. Newsy, dokumenty, lifestyle, muzyka i programy rozrywkowe dla całej rodziny. Programy informacyjne z Polski i całego świata, najlepsza rozrywka i bogata kolekcja dokumentalna od takich nadawców kanałów, jak TVN24, National Geographic, Paramount czy FOX.– dla dzieci. Znane i kochane przez dzieci w każdym wieku animacje, bajki i programy. Bogata kolekcja od zaufanych nadawców kanałów jak m.in. Minimini+, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon Play.Więcej szczegółowych informacji o rejestracji i samej ofercie znajdziecie na stronie https://ogladaj.canalplus.pl.Źródło: CANAL+