Trump grozi amerykańskim firmom. Nowy podatek sprawi, że elektronika zdrożeje?

Prezydent znów w formie.





„Gdybyśmy chcieli wdrożyć regulacje podobne do tych obecnych w innych krajach, to Apple budowałby 100 procent swoich produktów w Stanach Zjednoczonych. Tak by to działało.”

Stanowisko Donalda Trumpa jest dosyć klarowne -. Prezydent chce „zachęcić” przedsiębiorców do powrotu do macierzy poprzez nałożenie na nich specjalnego podatku. Sprytnie.Wypowiedź Trumpa dla Fox Business Network jest jednak dosyć niejasna i trudno określić, co mężczyzna miał dokładnie na myśli. Stwierdził jedynie, że trzeba wprowadzić specjalną opłatę, która zniechęciłaby firmy do wytwarzania produktów poza USA. Za przykład podał Apple:Gdyby oświadczenie miało jedynie wymiar patriotyczny, to raczej nie wywołałoby kontrowersji. Raczej każdy Amerykanin chciałby trzymać w ręce produkty z napisem „Made in USA”.Ze słowami prezydenta nie zgadza się Międzynarodowy Fundusz Walutowy., która jest najgorsza od czasu wielkiego kryzysu mającego miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku.Ba! Prezydent zdaje się wytaczać coraz potężniejsze działa.Źródło: Reuters / Zdjęcie otwierające: Canva Pro