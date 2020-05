Spotify Premium za darmo na 3 miesiące dla nowych użytkowników

Świetna promocja.







Reklamy na dłuższą metę stają się irytujące, a dowolność w wyborze utworów jest nieoceniona. Jeśli zawsze wstrzymywałeś się z wydaniem 20 zł na miesiąc, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Z płatnej wersji platformy możesz skorzystać teraz za darmo przez 3 miesiące.Jeśli jesteś w tym gronie i przejdziesz do sekcji wyboru planu abonamentowego, to zauważysz, że przy wszystkich opcjach pojawiła się ramka z napisem „3 miesiące za darmo”. Nie ma żadnego haczyka.Zapewne znajdą się także osoby, które już kiedyś z Premium korzystały, ale nie chce im się tworzyć nowego konta, by zgarnąć tych kilka darmowych miesięcy. Nic straconego. Spotify przygotowało ofertę także i dla Was. Warunek jest prosty –Ostatnia miała miejsce w listopadzie zeszłego roku, więc nie warto zwlekać i skorzystać z promocji już teraz - trwa ona bowiem tylko do 30 czerwca.Źródło: Spotify / Zdjęcie otwierające: Spotify