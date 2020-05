SpaceX udostępnił symulator dokowania do ISS. Nie będziesz w stanie tego zrobić

Mission: impossible.





Interfejs symulatora dokowania jest prosty. Proces dokowania natomiast... nie. | Źródło: mat. własne z sim.Spacex.com

Znacie gry tego rodzaju, że czerpanie przyjemności z grania w nie balansuje na krawędzi z poczuciem kolosalnej frustracji? Jedną z takich produkcji był kiedyś symulator biegania o nazwie QWOP. Dosłownie kilkanaście godzin temu firma SpaceX udostępniła darmowy, przeglądarkowy symulator dokowania statkiem Dragon 2 w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).Jeśli uda się Wam pomyślnie zacumować statek, to śmiało możecie to sobie wpisać w CV. Zadanie z pozoru wydaje się proste, jednakże sytuację znacząco komplikuje kosmiczna próżnia, w której poruszanie się ma niewiele wspólnego do poruszania się w ramach ziemskiej atmosfery. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość, czytanie informacji wyświetlanych na ekranie i co nieco wiedzy z zakresu fizyki.W symulator dokowania do ISS zagracie pod tym adresem . Powodzenia.W przeciwieństwie do graczy, astronauci najpewniej nie będą musieli cumować do ISS w sposób ręczny. Firma SpaceX ma dopracować w najmniejszym detalu proces dokowania automatycznego, ale załoganci na wszelki wypadek powinni znać procedurę manualnego podejścia do stacji.Źródło: SpaceX