Netflix przestaje obniżać jakość strumieniowania wideo, ale nie u wszystkich

Kiedy w Polsce?





W marcu tego roku Netflix ograniczył jakość strumieniowania wideo w związku z dużym obciążeniem sieci internetowych w Europie. W ślad za gigantem poszły też inne platformy, a użytkownicy musieli po prostu przywyknąć do obrazu gorszej jakości.Sytuacja powoli wraca do normy, tak przynajmniej donosi Forbes . Użytkownicy z Niemiec zauważyli, że prędkość przesyłania strumieniowego treści 4Kosiągając prędkość na poziomie 15,25 Mb/s (bitrate). Wcześniej Netflix ograniczał przepustowość transmisji do ok. 7,62 Mb/s - to absolutne minimum wymagana do strumienia 4K.