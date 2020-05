Alior Bank oferuje kartę płatniczą dla graczy League of Legends

Richard Stallman lubi to.





"Zdecydowaliśmy się wesprzeć miłośników esportu, ponieważ zgodnie z naszą nową strategią „Więcej niż bank” chcemy być blisko naszych klientów i ich zainteresowań. Stawiamy na maksymalnie spersonalizowane produkty. Badania przeprowadzone przez RBL_, nasze laboratorium innowacji wskazują, że niemal połowa klientów bankujących online gra w sieci przynajmniej raz w tygodniu. Dlatego stworzyliśmy wyjątkową ofertę dla graczy. Za jej przygotowaniem stoi zespół, którego wielu członków to zagorzali fani League of Legends"

Przeróżne firmy dwoją się i troją, aby uszczknąć kawałek "gamingowego tortu" i dotrzeć w jakiś sposób do grupy graczy. Polski Alior Bank postanowił "wesprzeć fanów esportu" poprzez wprowadzenie do swojej oferty specjalnej karty płatniczej dla... miłośników gry League of Legends. Przedstawiciele banku informują, że dzięki niej uzyskać można dostęp do wyjątkowej oferty w programie Mastercard Bezcenne Chwile.Specjalna karta z wizerunkiem Ashe, jednej z najpopularniejszych bohaterek gry League of Legends, dostępna jest zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów Alior Banku. Można ją zamówić w trakcie otwierania Konta Jakże Osobistego poprzez bankowość Alior Online, Alior Mobile oraz w każdym innym kanale obsługi klienta. Dzięki niej we wspomnianym wyżej programie można odbierać nagrody z uniwersum gry, m.in.. Niektóre będą– mówi Marcin Jaszczuk, wiceprezes Alior Banku odpowiadający za segment klienta indywidualnego oraz innowacje.Wystarczy wykorzystywać kartę do transakcji bezgotówkowych. Bonusowe punkty naliczane są za zakupy u ponad 80 partnerów programu.Od maja 2020 roku Alior Bank jest sponsorem głównym Ultraligi, polskiej profesjonalnej ligi League of Legends.Źródło: inf. prasowa