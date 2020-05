Microsoft i Ubisoft przepraszają, że wczorajszy pokaz nie spełnił oczekiwań graczy

Koncerny obiecują, że „będzie lepiej”.





Byliśmy wczoraj świadkami konferencji Inside Xbox , podczas której mieliśmy ujrzeć w akcji pierwsze gry na nową generację konsol. Koniec końców zdecydowano się na ukazanie trzynastu zwiastunów, które nie zrywają z fotela. Czarę goryczy przelał „gameplay” z nadchodzącego Assassin’s Creed Valhalla. Użytkownicy oczekiwali kilkunastominutowego zapisu z rozgrywki, a otrzymali nieco ponad minutowy zwiastun wykorzystujący silnik gry.Fani poczuli się oszukani i rozgoryczeni. Nie tego oczekiwali po Microsofcie oraz Ubisofcie. Krytyka urosła do takich rozmiarów, że głos w sprawie postanowili zabrać przedstawiciele obu spółek. Pierwszy temat poruszyłMężczyzna mówi wprost, że. Zaznaczył przy tym jednak, że kampania promocyjna gry dopiero się zaczyna, więc czas na obszerne gameplay’e jeszcze nadejdzie. Zachęcił także użytkowników, żeby byli cierpliwi, „bo warto”. Oby.Wyjaśniający wpis opublikował także. Stwierdził on, że Microsoft popełnił błąd w tak hucznym zapowiadaniu wydarzenia – „jeśli byśmy nic nie powiedzieli i zorganizowali Inside Xbox tak, jak zawsze, to podejrzewam, że reakcje były zupełnie inne”. Mężczyzna podziękował za odzew społeczności i zapewnił o wzięciu pod uwagę wszystkich głosów graczy.Z jednej strony nie każda firma byłaby w stanie przyznać się do błędu i przeprosić za niespełnienie oczekiwać użytkowników. Czy to jednak wystarczy? To pytanie pozostawiamy otwarte.Źródło: Twitter