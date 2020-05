Twitch z własnym reality show? Platforma zapowiada nowe formaty streamów

Nadciągają nowe formaty.





Treści streamingowe stają się coraz popularniejsze. Wpływ na to ma oczywiście panująca właśnie pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która zmusiła miliony osób do pozostania w domach. Sytuację postanowili wykorzystać strumieniowi giganci.Amazon planuje przygotować szereg nieoskryptowanych seriali przypominających formułą reality show.Jeśli zaś chodzi o tematykę, to docelowo ma być niezwykle różnorodna. Na ekranach zobaczymy teleturnieje, randki, rozmowy czy segmenty sportowe i muzyczne.Właściciele platformy chcą trafić głównie do męskich fanów gier wideo w wieku od 18 do 24 lat oraz wszystkich osób w wieku od 18 do 24 lat zainteresowanych szeroko pojętą rozrywką. Do produkcji programów zaangażowani mają być znani influencerzy oraz ambitni użytkownicy.W wewnętrznym piśmie do redakcji Bloomberg pojawił się również zakładany budżet.Liczba ta może wydawać się mała, lecz należy wziąć pod uwagę, że produkcje emitowane będą z zacisza domowego, a nie ogromnych planów filmowych.Nie wiemy, kiedy zadebiutuje pierwszy reality show Twitcha – należy oczekiwać więc kolejnych ogłoszeń.Źródło: Bloomberg / Zdjęcie otwierające: Twitch