Harry Potter za darmo w formie audiobooków w doborowej obsadzie

Posłuchaj już teraz.





Wygląda na to, że znaleźliśmy coś, co może stanowić całkiem ciekawą formę rozrywki dla miłośników literatury, Harry'ego Pottera i wszystkich osób, które chcą po raz pierwszy posłuchać jakiegoś audiobooka. Wizarding World wraz z J.K. Rowling zapowiedzieli właśnie najnowszy dodatek do kolekcji Harry Potter At Home. Jest nim książka, która publikowana będzie co tydzień, w częściach, na serwisie Spotify i Spotify Kids.Osoby odsłuchujące audiobooka mogą liczyć na doskonałą obsadę lektorską w każdym z, ukazujących się raz w tygodniu, aż do połowy lata. Swoje głosy użyczyli m.in. David Beckham, Stephen Fry, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne, Noma Dumezweni i wiele innych znanych osób. Narratorem pierwszego rozdziału powieści, "The Boy Who Lived", jest nie kto inny, jak odtwórca roli Harry'ego Pottera, Daniel Radcliffe.Nagrania kolejnych rozdziałów w formie audio będą dostępne za darmo w serwisie Spotify oraz dla subskrybentów planu Premium Family w serwisie Spotify Kids na wybranych rynkach. Filmy z nagrań będą publikowane ekskluzywnie na stronie Harry Potter At Home Pierwszy rozdział książki, "The Boy Who Lived", jest już dostępny na Spotify na całym świecie. Posłuchacie go... poniżej!Oczywiście Harry'ego Pottera w formie audiobooka posłuchacie także za pośrednictwem aplikacji Spotify na komputery osobiste lub smartfony i tablety z Androidem. Te pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików.Źródło: Spotify, zdj. tytułowe: inf. prasowa Spotify