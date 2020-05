Dzień Gwiezdnych Wojen: Steam, GOG i Humble Store ze świetnymi wyprzedażami

Gry z uniwersum Star Wars przecenione o co najmniej 50%.





Jedi Fallen Order. | Źródło: Electronic Arts

LEGO Star Wars – The Complete Saga (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) LEGO Star Wars – The Force Awakens (Steam)

(Steam) LEGO Star Wars III – The Clone Wars (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars – The Force Unleashed II (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars – The Force Unleashed Ultimate Sith Edition (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Battlefront II, 2005 (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Battlefront II, 2017 (Humble Store)

(Humble Store) Star Wars Battlefront, 2004 (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Empire at War: Gold Pack (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Episode I: Racer (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Galactic Battlegrouds Saga (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Jedi Knight – Mysteries of the Sith (Steam, Humble Store)

(Steam, Humble Store) Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam, Humble Store)

(Steam, Humble Store) Star Wars Rebellion (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Republic Commando (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Shadows of the Empire (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars Starfighter (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars The Clone Wars – Republic Heroes (Steam, Humble Store)

(Steam, Humble Store) Star Wars: Dark Forces (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: Jedi Knight – Jedi Academy (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: Jedi Knight – Jedi Outcast (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: Knight of the Old Republic (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: Knight of the Old Republic II – The Sith Lords (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: Rebel Assault 1 + 2 (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: Rouge Squadron 3D (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: TIE Fighter Special Edition (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: X-Wing Alliance (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: X-Wing Special Edition (Steam, Humble Store, GOG)

(Steam, Humble Store, GOG) Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter (Steam, Humble Store, GOG)

Już wkrótce 4 maja. Co to oznacza? Cóż, każdy miłośnik Gwiezdnych Wojen powinien wiedzieć, że w ów dzień wypada nic innego, jak ich nieoficjalne święto – Dzień Gwiezdnych Wojen (ang. Star Wars Day). Wiele platform zajmujących się cyfrową dystrybucją gier postanowiło go uczcić, organizując spore wyprzedaże.Rzecz jasna, takie serwisy jak Steam, GOG.com czy Humble Store objęły swoimi wyprzedażami nic innego, jak gry osadzone w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mowa zarówno o nowszych, jak i nieco starszych produkcjach.Listy przecenionych gier z każdej z wymienionych platform wyglądają do siebie dość podobnie. Każda zawiera tytuły z serii LEGO, Knights of the Old Republic czy The Force Unleashed. Nawet najstarsze klasyki nie są dostępne ekskluzywnie na GOG.com. Niemniej, tylko w Humble Store kupicie klucz do Star Wars Battlefront II (który należy aktywować na Originie). Inna świeższa produkcja, Star Wars Jedi: Fallen Order, jest oferowana i w Humble Store, i na Steamie. Oto pełna lista gier, które objęto wyprzedażami:Z promocji zdecydowanie warto skorzystać. Niektóre gry przeceniono bowiem. Ba, wśród nich nie ma tytułów, których cen nie obniżono o przynajmniej 50%.Linki do wyprzedaży umieściliśmy poniżej:Do kiedy wyprzedaże potrwają? Na GOG.com promocje obowiązują do 7 maja, do godziny 15:00, na Steam do 5 maja, do godziny 19:00, a w Humble Store do 8 maja, do godziny 19:00.Warto też wspomnieć, że wczoraj oryginalny Star Wars: Battlefront, ten z 2004 roku, otrzymał nieoczekiwaną aktualizację. Wraz z nią nie dość, że wskrzeszono w grze sieciowy multiplayer, to umożliwiono wspólną zabawę osobom posiadającym kopie tytułu na GOG.com i na Steamie. Star Wars: Battlefront obecnie kosztuje na Steamie 17,99 złotych (zamiast 35,89 złotych), na GOGu 17,49 złotych (zamiast 34,99 złotych), a w Humble Store (klucz Steam) 4,09 euro (zamiast 8,18 euro), czyli około 19 złotych (zamiast 38 złotych).Pamiętajcie, że aplikacje Steam oraz GOG Galaxy 2.0 pobierzecie z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Foto. tyt. GOG.com