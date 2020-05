Sejm uchwalił "podatek od Netflixa". VOD w Polsce podrożeje

Zastrzyk finansowy dla PISF.





Serwisy VOD przekażą PISF duże pieniądze

Netflix - 429 312 400 złotych przychodu = wpłata na rzecz PISF: 6 439 686 złotych

IPLA (Polsat) - 268 879 600 złotych / wpłata: 4 033 194 złotych

Player.pl (TVN) - 102 031 600 złotych / wpłata: 1 530 474 złotych

Amazon - 44 391 600 złotych / wpłata: 665 874 złotych

CDA.pl - 38 728 800 złotych / wpłata: 580 932 złotych

Apple+ - 290 400 złotych / wpłata: 4 356 złotych

Inne - 230 392 800 złotych / wpłata: 16 710 408 złotych

Największą "składkę" dla PISF zapłaci Netflix. | Źródło: mat. własne

"nie idą do budżetu"

"Taką samą składkę płacą nadawcy telewizyjni od wielu lat na Polski Instytut Sztuki Filmowej, kiniarze, dystrybutorzy, właściciele kablówek. Także ci, którzy robią olbrzymie kokosy, podzielą się niewielkim kawałkiem tego co zarobili z polskim przemysłem filmowym, żeby było można wyprodukować filmy, które później na VOD będą pokazywane"

"Tu chodzi o składkę, żebyśmy wspólnie rozszerzali możliwości produkcji filmowej, tu u nas w Polsce, żeby polscy twórcy mogli przy tym pracować, a jednocześnie, to co wyprodukują, będzie później pokazywane na VOD"

We wtorek informowaliśmy Was o tym, że polski Rząd przyjął projekt mający wprowadzić podatek od serwisów świadczących usługi audiowizualne na żądanie. Wzmiankowana nowelizacja ustawy o kinematografii, wchodząca w skład projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, została właśnie uchwalona przez Sejm.Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie będą miały(Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej) w wysokości 1,5% rocznego przychodu uzyskanego z opłat za korzystanie. Możemy być w zasadzie pewni tego, że serwisy VOD pokroju Netflixa i HBO Go, ale także Tidala i Spotify podniosą w efekcie ceny usług w Polsce, przenosząc część ciężaru opłat na konsumenta.Ustawa zwalnia z obowiązku opłat mikroprzedsiębiorców i usługi o niewielkim zasięgu. Trudno powiedzieć jakie rozpoznawalne usługi VOD będą z tego podatku wyłączone. Szacuje się, że obowiązkowe wpłaty przyniosą PISF przychód w wysokości ok. 15 mln złotych do końca roku 2020 i nawet. PISF ma pozyskane pieniądze rozdysponowywać na różnego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu kinematografii - m.in. produkcję filmów i organizowanie wydarzeń filmowych.Szacunkowe dane dotyczące wpływów serwisów VOD w Polsce, oparte o dane przedstawiane przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, już teraz sugerują wysokość opłat, jakie poniosą największe firmy na rynku wideo i muzyki na żądanie.Minister kultury, Piotr Gliński, tłumaczył, że nie jest to nowy podatek (!). Nazwał nową opłatę "składką", bowiem pieniądze. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że od dłuższego już czasu robi się wszystko, aby nie używać słowa "podatek" w kontekście wprowadzanych cyklicznie nowych obciążeń finansowych., mówił Gliński na antenie radia RMF., dodał.Pozostaje nam czekać na pierwsze polskie superprodukcje na Netflixie i liczyć na to, że opłaty za korzystanie z serwisów VOD nie wzrosną znacząco.Źródło: RMF, Sejm.gov.pl