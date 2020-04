Świetna promocja Huawei. TIDAL HiFi przez 6 miesięcy za darmo!

Muzyka w dobrej jakości dla użytkowników sprzętu Huawei.





AppGallery - coraz więcej polskich aplikacji

Bezpłatny 6-miesięczny dostęp do serwisu streamingowego TIDAL dla użytkowników smartfonów– to najnowsza oferta specjalna od Huawei związana z rozwojem autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery.Popularny w Polsce producent informuje, że użytkownicy smartfonów Huawei P40, P40 Pro, P40 lite oraz P40 lite E mogą teraz otrzymać specjalny kod, który umożliwia bezpłatne korzystanie z ponad 60 milionów utworów muzycznych w jakości dźwięku HiFi dostępnych w bibliotece TIDAL. Wystarczy, że zarejestrują się lub zalogują za pomocą ID Huawei na smartfonie, a następnie zalogują się w aplikacjidomyślnie preinstalowanej na urządzeniach Huawei P40 Pro, P40 i P40 lite (urządzenia z nakładką EMUI 10.1 lub wyższą). W przypadku modelu P40 lite E aplikację można pobrać ze sklepu Huawei AppGallery.Po zalogowaniu do Member Center wystarczy kliknąć na banner promocji TIDAL HiFi i odebrać w ten sposób kod promocyjny. Aby zrealizować 6-miesięczną subskrypcję należy wygenerowany kod wpisać na stronieoraz założyć konto w serwisie. Po zaakceptowaniu kodu strona przekieruje użytkownika do Huawei AppGallery w celu pobrania aplikacji TIDAL. Kupon należy wykorzystać do 31 grudnia 2020 roku. Liczba kuponów jest ograniczona.Huawei dynamicznie rozwija autorski ekosystem Huawei Mobile Services oraz sklep z aplikacjami Huawei AppGallery, w którym obecnie znajduje się już blisko 1000 polskich aplikacji, a liczba ta z dnia na dzień rośnie. Użytkownicy AppGallery mogą też korzystać z dedykowanych im ofert i promocji, a także cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa usług.HMS (Huawei Mobile Services) to autorskie rozwiązanie Huawei, które jest bazą dla ekosystemu Huawei, który składa się z m.in. z Chmury Huawei, Motywów, Przeglądarki, Asystenta czy sklepu Huawei AppGallery.Źródło: Huawei