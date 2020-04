To koniec CD-Action. Cała redakcja dostała wypowiedzenia

Pożegnania nadszedł czas.





"W ciągu nieco ponad roku z redakcją rozstał się Dawid “spikain” Bojarski (a więc redaktor naczelny), a jej szeregi opuścili również Daniel “Cormac” Bartosik, Aleksander “Allor” Olszewski, Michał “Monk” Amielańczyk oraz niżej podpisany. Nie jest też tajemnicą, że kolejne wydania sprzedawały się w ok. 30 tys. egzemplarzy (to wciąż sporo, ale daleko do dawnej świetności). W październiku redakcje “CD-Action” i “PC Formatu” połączono (na ich czele stanął Adam Chabiński), a w ubiegłym miesiącu pismo pojawiło się w kioskach (po raz pierwszy w historii!) bez pełnych wersji gier. Jakiś czas temu zrezygnowano z korekty, a format (i liczbę stron) systematycznie przycinano"

Redaktorzy CD-Action otrzymali wypowiedzenia. Potwierdzono to newsem na stronie głównej serwisu. | Źródło: Instalki.pl

Nie skłamię pisząc, że CD-Action było w Polsce czasopismem o statusie kultowym. Obszerne, wydane na ładnym papierze kusiło nie tylko artykułami, ale często (przede wszystkim?) zawartością płyt, na których gościły czasem bardzo ciekawe pełne wersje gier. Na zamieszczanych w CD-Action tekstach wychowała się znacząca część pokolenia polskich graczy, którzy z czasem zapomnieli o prasie drukowanej, a recenzje i publicystykę związane z grami zaczęli czytać w Internecie. TerazMateusz Witczak, wieloletni szef działu publicystyki w miesięczniku CD-Action poinformował na łamach serwisu PolskiGamedev.pl, iż redakcja papierowego wydania CD-Action otrzymała. W nieco ponad miesiąc po tym jak CD-Action po raz pierwszy w historii wylądowało w kioskach bez pełnych wersji gier, ceniony niegdyś miesięcznik wygaszał będzie swoją działalność. W ostatnich latach czytelnicy CD-Action coraz częściej narzekali na rosnącą liczbę reklam, coraz mniejszą zawartość merytoryczną publikowanych tekstów oraz kiepskie gry dołączane na płytach., pisze Mateusz Witczak.Informację potwierdzono już na oficjalnej stronie CD-Action.Powodem takiego stanu rzeczy ma być trwająca na świecie pandemia i kiepska sytuacja prasy drukowanej. Wydawnictwo Bauer, będące właścicielem CD-Action, skasowało ok. 20 swoich tytułów. Mateusz Witczak informuje, że wydawca poprosił pracowników, aby pełnili powierzone im zadania aż do końca okresu wypowiedzenia. Padła także sugestia, iż wydawca prowadzi rozmowy z inwestorem, który może dać szansę pracy części załogi redaktorskiej. Na podstawie rozmów prywatnych Witczak ocenia jednak, że mogą być to, które mają na celu podniesienie kiepskiego morale załogi.Źródło: