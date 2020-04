Jak zrobić samolot z papieru? Oto 44 ciekawe projekty

Świetny sposób na nudę.





Jak wykonać samolot z papieru?

Jak zbudować samolot z papieru? To prostsze, niż myślisz. | Źródło: Fold'n'fly

Papierowy samolot - krok po kroku. | Źródło: Fold'n'fly

Któż z nas nie próbował kiedyś konstruować papierowych samolotów? Pamiętam jak w szkole podstawowej uczniowie tworzyli swoje własne wymyślne konstrukcje, by na przerwie stanąć do rywalizacji pod tytułem "czyj samolot poleci najdalej". Jeśli składaliście kiedyś samoloty z papieru, wiecie zapewne, że wykonanie aerogami, które lata nie jest najłatwiejszym zadaniem. Przeglądając zasoby sieci trafiłem na stronę pomagającą wykonać dziesiątki modeli o różnych zastosowaniach.Na witrynie Fold'N'Fly znaleźć można aż 44 instrukcje dotyczące składania papierowych samolotów. Każdemu z modeli towarzyszy poradnik krok po kroku, a także tutorial w formie wideo. Ba, możecie wydrukować nawet kartkę papieru z zaznaczonymi liniami zgięć. Poszczególne modele różnią się od siebie przede wszystkim stopniem trudności budowy. Do stworzenia niektórych potrzebowali będziecie nożyczek - wszystkie jednak bez wyjątku pozginacie z papieru bez użycia kleju.Samoloty z papieru ze strony internetowej Fold'n'fly mają przeróżne zastosowania. Jeśli zapragniecie zbudować taki, który poleci najdalej, wypróbujcie Basic Dart, The Sea Glider lub Navy Plane. Jeżeli zależy Wam na tym, by papierowa maszyna wykonywała ciekawe akrobacje w powietrzu, postawcie na model King Bee, Spin Plane lub Stunt Plane. Osobną kategorią są modele samolotów będące w stanie szybować przez bardzo długi czas - wśród nich warto zwrócić uwagę na model Soaring Eagle, Zip Dart, czy też Hunting Flight.Każdy z papierowych samolotów złożycie dysponując kartką papieru w formacie A4. Jeśli nudzicie się w związku z koniecznością izolacji społecznej, to składanie modeli nie tylko Was zrelaksuje, ale da także odrobinę satysfakcji.