Autonomiczne ciężarówki będą transportować towar do sklepów sieci Lidl

Od tamtego czasu trwają prace nad ambitnym systemem elektryfikacji i automatyzacji dostaw do placówek. Cały proces ma następować etapami i zajmie co najmniej kilka lat. Jakie są szczegóły przedsięwzięcia?, którą możecie zobaczyć na poniższym materiale. To ona ma zostać wykorzystana do dostarczania towarów do sklepów sieci Lidl. Pilotażowym miastem stanie się Sztokholm w Szwecji – tam futurystyczne pojazdy wyjechać mają na ulicę już w październiku bieżącego roku.Nie da się ukryć, że to dosyć ambitny plan i zrealizowanie go będzie niewątpliwie rewolucyjnym krokiem jeśli chodzi o całą branżę. Można by wręcz rzecz, iż „przyszłość dzieje się na naszych oczach”., co pozwala inżynierom na kreatywne podejście do tematu i stworzenie jak najbardziej aerodynamicznej bryły. Elektryczny T-Pod ma przejechać na jednym ładowaniu około 200 kilometrów. Producent twierdzi, iż taka mała wartość to nie przypadek. Pojazd wykorzystywany ma być bowiem na mniejsze odległości, ale z większą częstotliwością.Warto zaznaczyć, że w początkowej fazie maszyny będą kontrolowane przez zespół operatorów z poziomu centrali. Wszystko po to, by upewnić się co do bezpieczeństwa poszczególnych systemów i ewentualnego udoskonalenia ciężarówek.Na razie ta wizja brzmi futurystycznie, choć kto wie – może za 10 lat stanie się normą?Źródło: Einride