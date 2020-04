Ponad 12 milionów osób wzięło udział w koncercie organizowanym w grze wideo

Ustanowiono nowy rekord.





Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Fragment koncertu Travisa Scotta w Fortnite.

2 lutego 2019 roku miało miejsce wydarzenie, które na zawsze przeszło tak do historii gier komputerowych, jak i świata muzyki. Wtedy to właśnie w grze Fortnite odbył się koncert DJ Marshmello, który zgromadził 10,7 miliona uczestników. Ten imponujący rekord został właśnie pobity, a stało się to, a jakże, w tej samej grze!, do którego dołączyć mogli wczoraj wszyscy posiadacze darmowej gry Fortnite. Oficjalne dane na ten temat opublikowało oficjalne konto Fortnite na Twitterze.Można powiedzieć, że koncert odbywający się napod każdym względem przebił to, co działo się w trakcie występu DJ Marshmello. Epic Games zadbało o odpowiedni anturaż, wizuaizacje oraz atrakcje dla zgromadzony w setkach tysięcy instancji graczy. Ci mogli się oczywiście zabijać, ale producent gry zadbał o szybkie respawny - wszystko po to, aby każdy mógł wziąć udział w tym nietuzinkowym show.Set lista Travisa Scotta była krótka, a jego. Pomimo tego widowisko przyjęto niezwykle ciepło, dzięki czemu jesteśmy pewni, że nie był to ostatni koncert w Fortnite.Nagranie z wcześniejszego koncertu DJa Marshmello obejrzycie poniżej.Grę Fortnite za darmo pobierzecie także za pośrednictwem naszej bazy plików. Mamy w niej zarówno najnowszą wersję klienta dla komputerów osobistych, jak i wariant na smartfony i tablety z Androidem. Tak, Epic Games w końcu dało za wygraną, a Fortnite pojawił się w Google Play