Oglądanie YouTube'a na Samsung Galaxy Z Flip będzie... wyjątkowe

Składane smartfony to nadal nisza, której przebicie się do szerszej publiki z pewnością zajmie co najmniej kilka lat. Warto jednak zainteresować się tymi futurystycznymi urządzeniami, by być na bieżąco z poczynaniami producentów. Ci wspierani są coraz częściej przez konkretnych deweloperów wierzących w sukces sprzętów nowego formatu.Za przykład niech posłuży chociażby Samsung Galaxy Z Flip – najnowsza propozycja koreańskiego producenta – i aplikacja YouTube od Google.Na pierwszy ogień poszedł wspomniany YouTube . Mobilna aplikacja wzbogaciła się właśnie o dedykowaną funkcję działającą wyłącznie na Samsungu Galaxy Z Flip.Na czym dokładnie polega?Będzie nim specyficzne podzielenie ekranu na dwie części – na jego górnej powierzchni odtworzone zostanie wideo, a na dolnej znajdzie się sekcja polecanych materiałów i komentarzy. Funkcja nie jest może rewolucyjna, ale pokazuje, że można kreatywnie wykorzystać całą powierzchnię składanego smartfona.Nowość skierowana jest wyłącznie do posiadaczy Samsunga Galaxy Z Flip i powinna być już dostępna w formie aktualizacji do YouTube.Źródło: Samsung