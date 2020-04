Deweloper deklaruje wypicie szklanki wody za każdą sprzedaną grę, a potem...

Nietypowy "performance".





"Tę grę/eksperyment będzie można wykonać tylko we wczesnym dostępie. Za każdym razem, gdy Ty kupisz kopię gry, w grze pojawi się nowy klip ze mną pijącym szklankę wody!"

Each Sale I Drink a Glass of Water. | Ź ródło: Steam

Szklanka wody wypita za każdą sprzedaną grę. Na taki właśnie szalony pomysł wpadł deweloper gry (?) o tytule, który nawiązuje bezpośrednio do nietypowego wyzwania. Produkcja zadebiutuje już 1 maja w ramach Wczesnego Dostępu (Early Access) na platformie Steam . O co tak właściwie chodzi?, wyjaśnia pokrótce pomysłodawca i zapewne jedyny pracownik niezależnego Bmc Studio.Kolejne nagrania z deweloperem pijącym wodę mają być publikowane w obrębie sprzedawanej gry/aplikacji w każdy piątek. Najpewniej będzie to po prostu kompilacja wlewania w siebie życiodajnego napoju z różnych dni. Cena Each Sale I Drink a Glass of Water nie została jeszcze ujawniona. Wygląda na to, że "gra" ma być jedynie platformą dla umieszczania w niej nagrań.Nie wiem czy pomysłodawca zdaje sobie sprawę z tego, że. Szacuje się, że do zaburzenia gospodarki wodno-mineralnej wystarczy ok. 6 litrów wody. Miejmy nadzieję, że dla dobra mężczyzny sprzedaż jego dzieła nie będzie zbyt wysoka.Co ciekawe, cała akcja nie wydaje się być "fejkiem". Bmc Studio na Steam sprzedaje łącznie aż 24 tanie produkcje, które mają wspólny mianownik: wszystkie są dziwne, niezbyt dopracowane i cechują się doprawdy zakręconymi nazwami.Źródło: Steam