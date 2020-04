Oglądaj Netflixa ze znajomymi, na odległość - zobacz jak

Ta wiedza ci się przyda.





Jak oglądać Netflixa ze znajomymi online? Spróbuj tego

Czat towarzyszący wspólnemu oglądaniu na Netflix Party. | Źródło: Chrome Web Store

Jak zainstalować Netflix Party i rozpocząć oglądanie?

Dziś zniesiony został zakaz swobodnego przemieszczania się, ale nadal w mocy pozostaje nakaz izolacji społecznej. Oznacza to oczywiście, że spotkania towarzyskie w gronie znajomych wciąż są zabronione. Na szczęście istnieje wiele sposobów na spotkania online. Jednym z nich jest możliwość wspólnego oglądania filmów i seriali na Netflixie. Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu o nazwie Netflix Party, z którego skorzystać mogą osoby korzystające z przeglądarki internetowej Google Chrome Netflix Party jest wtyczką dla przeglądarki Chrome, pozwalającą na synchronizowanie odtwarzanych na dwóch komputerach filmów lub seriali z platformy Netflix w taki sposób, aby materiały te były ze sobą idealnie synchronizowane. Gdy jeden uczestnik seansu postanowi go zapauzować, aktywuje pauzę u wszystkich oglądających.Warto zwrócić uwagę na to, iż po prawej stronie ekranu w trakcie odtwarzania treści wyświetlany jest czat, umożliwiający komentowanie bieżących wydarzeń na ekranie. Obsługa wtyczki jest niezwykle prosta - wystarczy udostępnić znajomym numer bieżącej sesji (Session ID), aby ci mogli dołączyć do zbiorowego oglądania.Wtyczkę Netflix Party dla Google Chrome pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy danych, oczywiście za darmo. Zrobicie to klikając w poniższy link.Chyba najprostszą z odpowiedzi jest poniższy wideoporadnik.Mam świadomość tego, że rozszerzenie nowością nie jest, ale w obecnych, pandemicznych czasach okazuje się szczególnie przydatne. Miłej zabawy w gronie znajomych!