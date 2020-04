Zobacz filmy braci Lumière z XIX w. w 4K, z dźwiękiem, kolorem i w 60 kl./s.

Niezwykły widok.





[4K, 60 fps, color] Kids in Lumiere films. 1896.

[4k, 30 fps] L'Arroseur Arrosé (The Lumière Brothers, 1895)

| 4k 60fps | Arrival of a Train at La Ciotat | The Lumière Brothers, 1896 |

[60 fps] A Trip Through Paris, France in late 1890s / Un voyage à travers Paris, 1890

Oglądając stare, czarno-białe filmy można odnieść dziwne wrażenie, że nawet nie aż tak odległa przeszłość jest czymś nierealnym i zupełnie abstrakcyjnym. Na pewno znacie to uczucie, które wywołane jest tylko i wyłącznie za sprawą archaicznych technik rejestracji obrazu w trybie monochromatycznym. Jak wiele zmienia w kwestii odbioru kolor nałożony na archiwalne nagrania, doskonale pokazuje choćby ciekawy serial " Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w kolorze " na Netflixie, którego obejrzenie gorąco Was polecam. Teraz, dzięki podobnym technikom kolorowania obrazu, obejrzeć możemy pierwsze filmy braci Lumière, zarejestrowane jeszcze w XIX wieku!Materiały, które za chwilkę obejrzycie zostały przeskalowane do wysokiej rozdzielczości i pokolorowane dzięki sieciom neuronowym. Te z miesiąca na miesiąc "karmione" są coraz większą ilością danych, przez co ich działanie jest coraz lepsze. Jeszcze rok, dwa lata temu nie mogliśmy liczyć na tak dobrą reprodukcję kolorów. Obecny efekt działań rodzi pytanie: na co pozwoli ta sama technologia za kilka lat?A teraz dla kontrastu zobaczcie sobie jak wyglądają wybrane z pierwszych filmów znanego duetu w oryginalnych, czarno-białych barwach i w wyjściowej, niskiej rozdzielczości. Wśród kilku nagrań zobaczycie także te, które zaprezentowaliśmy powyżej. Oglądaniu wersji niepoprawionych towarzyszą zupełnie inne odczucia prawda?Bracia 13 lutego 1895 roku opatentowali kinematograf, czyli aparat do realizacji i ekranowej projekcji ruchomych obrazów. Pierwsza publiczna projekcja ich filmów odbyła się 28 grudnia 1895 roku w paryskim Salonie Indyjskim Grand Cage. Pierwszymi wyświetlonymi filmami były "Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie", "Śniadanie" oraz "Polewacz polany".Źródło: YouTube