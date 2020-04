Apple Music nareszcie działa na każdym urządzeniu. Wypróbuj za darmo

Doczekaliśmy się.





Niewątpliwie ogromną zaletą Tidala oraz Spotify jest to, że obydwie usługi posiadają swoje webowe wersje. Dzięki temu można uruchomić je w zasadzie wszędzie. W końcu taką wersją dysponuje też Apple Music. Po zapoczątkowanych we wrześniu ubiegłego roku beta testach przyszła pora na pełnoprawny przeglądarkowy debiut muzycznego serwisu.Rzecz jasna, w teorii webowe Apple Music istniało od dawna, jednakże jego pierwotna postać była dostępna dla subskrybentów w bardzo okrojonej wersji. Zatem, można o niej śmiało zapomnieć. Nowe przeglądarkowe Apple Music, które znajdziecie pod tym adresem , bardzo mocno przypomina pod względem wyglądu aplikację Apple Music przeznaczoną na macOS.Jak twierdzi Apple, webowe Apple Music powinno działać we wszystkich przeglądarkach – między innymi Google Chrome, Mozilla Firefox czy Mirosoft Edge – a także na wszystkich platformach – i komputerach z Windowsem 10, i z Chrome OS, a nawet na platformach mobilnych takich jak Android. Biorąc pod uwagę popularność nieoficjalnej webowej aplikacji Apple Music –– wielu użytkowników z pewnością czekało na taki obrót spraw.Przeglądarkowe Apple Music pozwala na odtworzenie ponad 60 milionów utworów z katalogu usługi, a także wszystkich utworów, których na Apple Music nie ma, ale które użytkownik zsynchronizował ze swoim kontem. Poza tym, w przeciwieństwie do Spotify, oferuje możliwość wyświetlania tekstów piosenek. Webowa wersja serwisu zawiera też stacje radiowe i playlisty, w tym tę zawierającą rekomendacje od Apple – „For You”.Jedno z niewielu ograniczeń webowego Apple Music polega na tym, że nie pozwala na pobieranie utworów do pamięci offline. Poza tym oferuje w zasadzie wszystkie funkcje dedykowanych aplikacji i nie wyświetla absolutnie żadnych reklam.Niestety, w przeciwieństwie do Spotify Apple Music to usługa dostępna tylko za opłatą. Nie dysponuje ona darmową wersja z reklamami. Standardowy abonament kosztuje 19,99 zł miesięcznie, pakiet rodzinny dla 6 osób 29,99 zł miesięcznie, zaś studenci mogą skorzystać ze zniżki ustającej cenę na poziomie 9,99 zł miesięcznie. Na szczęście, jeśli dotychczas nie byliście użytkownikami Apple Music, możecie skorzystać z 3-miesięcznego darmowego okresu próbnego.Źródło: Apple Music