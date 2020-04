Filmy i seriale z Netflixa za darmo na YouTube! Gdzie je zobaczyć?

Zasiądźcie i oglądajcie.





Our Planet - Planet Diversity (Nasza planeta: jedna planeta)

Explained - Music (Wyjaśniamy - muzyka)

Babies - Sleep (Dzieci - sen)

No tego to chyba nikt się nie spodziewał. Od teraz żeby obejrzeć niektóre filmy i seriale dostępne na Netflixie bez abonamentu w tej usłudze wcale nie trzeba udawać się na torrenty, ani sięgać po żadne inne nielegalne metody. W związku z trwającą na świecie sytuacją, przedstawiciele giganta rynku VOD postanowili udostępnić część oferowanych przez siebie produkcji zupełnie za darmo, na YouTube.udostępnił kilkadziesiąt filmów edukacyjnych, na założonym przez siebie kanale Educational Documentaries | Netflix . Jak sama nazwa wskazuje, są to produkcje edukacyjne i dokumentalne, dotyczące otaczającego nas świata. Przedstawiciele firmy informują, ze ich gest skierowany jest oczywiście do wszystkich ludzi na świecie, ale podjęty został przede wszystkim z myślą o nauczycielach i uczniach, którzy nie mogą uczęszczać do swoich krajowych szkół.Wśród filmów i seriali znajduje się całe zatrzęsienie doskonałych materiałów. Wśród nich pozwolę sobie wymienić choćby serię Nasza Planeta ("Our Planet").Wybrane zamieszczam poniżej.Wszystkie dzieła udostępniono w oryginalnym języku angielskim, z dostępnymi napisami. Dopóki nie pojawią się polskie napisy, możecie doskonalić przed monitorem przy okazji język angielski.Wspaniała, ciekawa i pożyteczna pigułka wiedzy. Korzystajcie, póki możecie. Dzięki, Netflix!Źródło: inf. własna