Moskwa z 1896 roku w kolorze i 4K dzięki sieci neuronowej (wideo)

Wehikuł czasu.





Nie potrafię się nadziwić jak wiele archiwalnych nagrań można odświeżyć za sprawą sztucznej inteligencji. Ostatnio bardzo spodobało się Wam nagranie, na którym mogliśmy podziwiać Nowy Jork z 1911 roku nie tylko w kolorze, ale także w zdumiewająco wysokiej rozdzielczości 4K. Tym razem za sprawą sieci neuronowych możemy przenieść się do Moskwy z 1896 roku.Postanowił on za pomocą swojej kamery zarejestrować to, jak wygląda życie codzienne na jednej z moskiewskich ulic. To właśnie dzięki niemu możemy dziś oglądać wydarzenia z ulicy Twerskiej, odbywające się tam w jeden z ciepłych, majowych dni. Za sprawą sztucznej inteligencji rozdzielczość materiału podniesiono do 4K, usunięto rozmycia i szum, materiał pokolorowano i "przyspieszono" go do 60 klatek na sekundę. Efekt? Powalający. Nagraniu towarzyszy także dźwięk.Z roku na rok efekty działania sieci neuronowych są coraz lepsze. Widać, że te nie zawsze radzą sobie jeszcze z wiernym odtworzeniem kolorów, ale kwestią czasu jest zapewne znaczące usprawnienie ich działania. Jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu wielu nie uwierzyłoby, że dziś będziemy mogli oglądać takie treści. Tymczasem...