Powstaje serial na podstawie The Last of Us. HBO opublikowało pierwszy teaser

The Last of Us to marka, której zapewne nie trzeba przedstawiać posiadaczom konsol PlayStation. Jak się okazuje, fani gry od Naughty Dog już niedługo będą mieli powód do radości. Nie, nie chodzi o majową premierę drugiej części produkcji. Mowa o serialowej adaptacji tytułu, o której poinformowała właśnie HBO.Za scenariusz odpowiadać ma. Pomagać mu będzie Neil Druckmann – dyrektor kreatywny odpowiadający za grę The Last of Us. O zapowiedzianej produkcji tak naprawdę niewiele wiemy. Przekazana została jedynie informacja, żeDo sieci wrzucony został wyłącznie krótki teaser serialu, który także nie mówi zbyt wiele. Możecie go obejrzeć powyżej. Fanom The Last of Us pozostaje więc czekać na dalsze wieści.Domyślam się jednak, że obecnie ich myśli krążą wokół premiery drugiej części gry, która nastąpi już za ponad dwa miesiące.Źródło: The Hollywood Reporter