Niespodzianka dla kinomaniaków. Cinema City obniża ceny biletów o połowę!

Jeśli jesteś miłośnikiem kina, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Sieć Cinema City ogłosiła, że od dzisiaj (5.03) bilety na WSZYSTKIE seanse 2D kosztują nawet o połowę mniej. Ceny wahają się od 15 do 17 złotych – droższa stawka dotyczy oczywiście stolicy, Warszawy. Warto też przypomnieć, że osoby płacące kartą mBanku mogą liczyć na dodatkowe 10% zniżki więc cena podstawowego biletu wyniesie 13,50 zł!



Do tej pory tańsze były wyłącznie bilety na filmy emitowane w środy. Od teraz promocyjne stawki obowiązują na seanse mające miejsce w innych dniach tygodnia, a także w weekendy. Co więcej, nie ma znaczenia czy dana produkcja dopiero wchodzi do kina, czy jest tam już od kilku tygodnia. Trudno więc znaleźć jakiś haczyk.





Nie znamy też konkretnych powodów takiej decyzji sieci kin Cinema City. Być może jej podjęcie ma związek z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) i mniejszą frekfencją na seansach. Warto jednak wstrzymać się z domysłami do momentu wydania oficjalnego oświadczenia przez Cinema City.



Podobna oferta nie została (jeszcze) wprowadzona w sieciach Multikino oraz Helios. Jeszcze raz przypominamy, ze promocja w Cinema City obowiązuje do odwołania.



W Polsce Cinema City jest operatorem 35 kin zlokalizowanymi w 20 miastach.



Źródło: Cinema City