Nie uwierzysz, ile czasu użytkownicy Steama poświęcili w 2019 roku na granie

2019 rok był dla platformy Steam bardzo owocnym rokiem. Mimo konkurencji w postaci Epic Games Store, w porównaniu do 2018 roku więcej nowych premier osiągnęło na Steam sukces, a mediana przychodów wśród tych tytułów również się zwiększyła. Poza tym, liczba aktywnych użytkowników platformy wzrosła do prawie 95 milionów, a ostatnia Zimowa Wyprzedaż byłą najbardziej udaną do tej pory zorganizowaną w niej wyprzedażą. Tymi i wieloma innymi ciekawostkami Valve właśnie podzieliło się w swoimPodsumowanie przede wszystkim przypomina o tym, jakie nowości w minionym roku w platformie zadebiutowały. Mowa chociażby o, czyli miejscu, które pozwoliło użytkownikom na testowanie eksperymentalnych funkcji, czy ulepszeniach samego sklepu. Poza tym, Valve nie mogło pominąć wydania aplikacjiczy. Ta zmieniła się nie do poznania.W 2019 roku wielkim wydarzeniem dla platformy była też premiera funkcji, która pozwoliła na strumieniowanie i granie w gry poza domem. W tym samym roku pojawiła się również funkcja, dzięki której użytkownicy zyskali możliwość grania ze znajomymi przez Internet w te gry, które posiadają tylko tryb lokalnej rozgrywki wieloosobowej.A jakimi liczbami podzieliło się w swoim podsumowaniu Valve poza tymi wymienionymi powyżej? Otóż, okazuje się, że w 2019 roku. Tak, miliardów. Poza tym, do Warsztatu Steam wgrano aż 4,3 miliona przedmiotów, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku z funkcji Steam Remote Play skorzystało 3,7 miliona osób, a z funkcji Steam Remote Play Together 2,3 miliona osób.Na tym nie koniec. Dzięki podsumowaniu dowiedzieliśmy się także, ze po zmianie wyglądu biblioteki gier gracze zaczęli codziennie umieszczać w platformie o 300% w więcej recenzji. Poza tym, Valve doniosło, że Laboratoria Steam w swoim krótkim czasie istnienia odnotowały 2,7 miliarda wyświetleń, 57 milionów kliknięć, a także 6,1 miliona dodań ponad 29 tysięcy gier do list życzeń.Zwieńczeniem podsumowania Valve jest cała lista planów, które firma zamierza zrealizować w tym roku. Zatem, czego możemy oczekiwać? Na przykład kolejnych eksperymentalnych funkcji w Laboratoriach Steam, SteamVR w wydaniu 2.0, odświeżenia aplikacji mobilnej Steam, rozszerzenia programu kafejek internetowych Steam czy nowej funkcjonalności, która ma lepiej obsługiwać ścieżki dźwiękowe z gier.Przypominamy, że aplikacje Steam, Steam Link oraz Steam Chat możecie pobrać z naszej bazy oprogramowania.Źródło: Steam