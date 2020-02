Dzięki sztucznej inteligencji w 4K i kolorze obejrzysz film z 1896 roku [wideo]

Niesamowite, na co pozwala technologia.





Jak wiadomo, pierwsze filmy nie cieszyły się zbyt dobrą jakością obrazu. Mimo to te niesamowicie zadziwiały widzów. Jak mówi pewna znana w świecie kina legenda, gdy w 1896 roku zadebiutował krótki, 50-sekundowy film „” (fr. „Wjazd pociągu na stację w La Ciotat”), oglądający go ludzie zareagowali na widok nadjeżdżającego na ekranie pociągu takim przerażeniem, że ci, którzy siedzieli najbliżej ekranu, krzyczeli i uciekali w popłochu na drugi koniec pokoju. Cóż, dobrze że ci sami widzowie nie mieli okazji zobaczyć nowej, ulepszonej wersji tego samego filmu, stworzonej z pomocą sztucznej inteligencji. W reakcji na nią z pewnością by osiwieli, i to w najlepszym przypadku.Osobą odpowiadającą za wspomnianą ulepszoną wersję filmu jest. Ten wykorzystał dwa ogólnodostępne programy bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji, by zamienić oryginalny materiałw film, który odtwarza się w. Rezultat jest niewiarygodny!Pierwszy z użytych programów,, wykorzystuje algorytm interpolacyjny, który analizuje obraz, rozpoznając jego szczegóły i strukturę, po czym go „uzupełnia”. Drugi program,, „wyobraża sobie”, jak mogłyby wyglądać dodatkowe klatki umieszczone między klatkami oryginalnego filmu, a następnie wstawia je do materiału. Dzięki temu obraz w filmie braci Lumière stał się płynniejszy, a użytkownicy serwisu YouTube mogą oglądać go w 60 klatkach na sekundę.Zarówno oryginalną, jak i nową wersję filmu umieściłam poniżej, a więc możecie z łatwością je porównać. Choć dzieło Denisa Shiryaeva nie wygląda jak film oryginalnie nakręcony w 4K (na ekranie widać wiele niedoskonałości), moim zdaniemCo ciekawe, wkrótce po pojawieniu się na YouTube „Wjazdu pociągu na stację w La Ciotat” w 4K, ta nowa wersja filmu została ulepszona jeszcze bardziej, z użyciem sztucznej inteligencji kolorującej czarno-białe ujęcia -. W tym przypadku efekt nie jest aż tak zachwycający, ale mimo to warto materiał obejrzeć.To, na ile w tej chwili pozwalają algorytmy sztucznej inteligencji, jest niesamowite. Naprawdę nie chcę wiedzieć, do czego te będą zdolne w przyszłości.Źródło: Reddit