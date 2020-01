Imiona w Polsce. Rośnie popularność Geralta i Cirilli

Potencjalni pogromcy potworów.





Z początkiem stycznia informowaliśmy Was, że w Katowicach w 2019 roku urodził się Wiedzimin . Imię trzeba przyznać nietypowe i jednoznacznie nawiązujące do postaci wykreowanej przez Andrzeja Sapkowskiego. W opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji wykazie imion nadawanych dzieciom w 2019 roku widnieją także inne perełki.Na fali popularności serialu Wiedźmin produkcji Netflixa, a prawdopodobnie także gier komputerowych autorstwa CD Projekt RED, w Polsce urodziło się. Rodzice aż dwanaście razy decydowali się nadawać to miano jako drugie imię. Dużo to, czy mało? Są to wartości nieco większe od rejestrowanych w latach poprzedzających. Geralt to oczywiście imię popularnego wiedźmina, w przeciwieństwie do imiona Wiedzimin, które jest raczej radosną wariacją na temat profesji znanego pogromcy potworów. Geralt to nie jedyna inspiracja Polaków pochodząca bezpośrednio ze świata fantasy.Według raportu ministerstwa, w 2019 w naszym kraju urodziło sięi siedem przedstawicielek płci pięknej, które otrzymały takie imię jako drugie. Zdecydowanie popularniejszym na tym tle jest imię Lara, stosowane sto siedemdziesiąt razy. Czy jest to inspiracja filmami i grami z serii Tomb Raider? W jakiejś mierze na pewno.Sprawdziliśmy, ale w Polsce nie urodziła się żadna Triss, Yennefer, Renfri, Shani, ani też Zoltan, Radowid, Dikstra lub Foltest.Ciekaw jestem co sądzicie o nazywaniu dzieci imionami postaci ze świata popkultury. Według polskiego prawa imię powinno określać w sposób jednoznaczny płeć dziecka i nie być obraźliwe. Imiona takie jak Geralt i Cirilla wydają się zupełnie nieszkodliwe, ale być może postrzegacie je jako krzywdzące?Źródło: