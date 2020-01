Abonament RTV w 2020 roku. Zapłacisz więcej niż za Netflixa!

Jacek Kurski lubi to.





Nowe stawki Abonamentu RTV na 2020 rok zostały ujawnione. Przez ostatnie miesiące wiele mówiło się o tej daninie - zarówno w odniesieniu do nakładanych kar za jej niepłacenie , jak i w kontekście całkowitego jej zniesienia . Jak zawsze skończyło się na obietnicach, a abonament radiowo-telewizyjny trzeba w dalszym ciągu płacić. Ile zapłacimy za abonament RTV w 2020 roku i jakie kary przewidziano za jego niepłacenie?Abonament RTV nie został zlikwidowany. Poczta Polska podała za to nowy cennik abonamentu RTV na 2020 rok. Stawki wynoszą 22,70 złotych miesięcznie za odbiornik telewizyjny i radiowy, przy czym stawka za sam odbiornik radiowy to 7 złotych. Oznacza to, że opłata roczna wynosi 84 złote za radio i 272,40 złotych za radio i telewizor., musicie płacić. Macie telewizor, na którym wyłącznie gracie w gry i oglądacie Netflixa? Musicie płacić. W takim państwie żyjemy.Abonament RTV za 2020 rok kosztuje niemalże tyle, ile wynosi roczna opłata za Netflixa w podstawowym wariancie. W przypadku preferowanego przez lwią część użytkowników tej platformy współdzielenia konta, opłata ta jest nawet kilka razy niższa. Czy telewizja zarządzana przez Jacka Kurskiego dostarcza tyle samo wartościowego "kontentu"? Na to pytanie każdy z Was musi odpowiedzieć sobie osobiście.PS Opłaty ponosicie wyłącznie za odbiornik zarejestrowany.. Czy kiedyś rząd wprowadzi obowiązek rejestracji odbiornika na etapie jego zakupu w sklepie? Obym nigdy nie dożył tych czasów.Jeśli wniesienie opłatę za odbiornik za 2020 rok za 12 miesięcy "z góry" do 25 stycznia bieżącego roku, możecie liczyć na 10-procentową zniżkę. Taką samą zniżkę można odebrać każdego miesiąca uiszczając opłatę z wyprzedzeniem do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.Zniżki za płatność za odbiornik radiofoniczny z uwzględnieniem zniżki za okres dłuższy niż 1 miesiąc wynoszą:2 miesiące - 13,60 zł3 miesiące - 20,15 zł4 miesiące - 27,15 zł5 miesięcy - 33,75 zł6 miesięcy - 39,90 zł7 miesięcy - 46,90 zł8 miesięcy - 53,50 z9 miesięcy - 60,05 zł10 miesięcy - 67,05 zł11 miesięcy - 73,65 zł12 miesięcy - 75,60 złZniżki za płatność za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy z uwzględnieniem zniżki za okres dłuższy niż 1 miesiąc wynoszą:2 miesiące - 44,05 zł3 miesiące - 65,35 zł4 miesiące - 88,05 zł5 miesięcy - 109,40 zł6 miesięcy - 129,40 zł7 miesięcy - 152,10 zł8 miesięcy - 173,45 zł9 miesięcy - 194,75 zł10 miesięcy - 217,45 zł11 miesięcy - 238,80 zł12 miesięcy (rok) - 245,15 złZwolnione z płacenia abonamentu RTV ustawowo są osoby:Jeśli uprawniony pracownik Poczty Polskiej w trakcie kontroli wykryje w mieszkaniu nieopłacany odbiornik, jego właścicielowi grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu.Osoby uchylające się od płacenia muszą uważać. Skarbówka ma prawo domagać się abonamentu nawet za pięć lat wstecz. Jednorazowo z odsetkami można zapłacić kwotę nawet ok. 1500 złotych, z uwzględnionymi odsetkami.To bardzo proste: wystarczy nie wpuszczać kontrolera do domu. Jeśli nie oglądacie telewizji publicznej i nie macie zamiaru opłacać tego, co w tej chwili się tam wyrabia, polecam gorąco przyjęcie tego właśnie stanowiska.Źródło: Poczta Polska