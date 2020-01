Amazon Prime Video. Oto filmy i seriale, które warto obejrzeć

Sprawdzamy co warto obejrzeć na Amazon Prime Video





Najlepsze seriale

Kultowe filmy

Amazon Prime Video – cena

Amazon Prime Video cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Nic dziwnego, gdyż liczba filmów i seriali stale rośnie, a początkowa cena usługi jest bardzo zachęcająca. Bierzemy pod lupę aktualną ofertę i sprawdzamy, które produkcje podbiły serca miłośników kina.Lista seriali przygotowana przez Amazon jest bardzo zróżnicowana i z pewnością trafi do szerokiego grona odbiorców. Obejrzymy tu zarówno znane na całym świecie seriale, jak i te, które w naszym kraju nie zostały zauważone. Na jakie propozycje warto zwrócić uwagę?Z bardzo ciepłym przyjęciem spotkała się. To wciągająca opowieść o zdradzonej kobiecie, która pomimo rozterek emocjonalnych postanowiła zostać komikiem scenicznym. Akcja dzieje się w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy panowało powszechne przekonanie, że wyłącznie mężczyźni mogą osiągać sukcesy. Czy niezwykły wdzięk i ponadprzeciętna inteligencja przekonają panów, że jest inaczej? Trzy Złote Globy i genialna rola Rachel Brosnahan – to mówi samo za siebie.Twórcyzaproponowali oryginalną, a zarazem ciekawą koncepcję. Serial opowiada o perypetiach pracowników firmy sprzedającej artykuły papiernicze. Nie zabraknie interesujących rozmów, intrygujących relacji i przede wszystkim dobrego humoru. Karykaturalny charakter wydarzeń przedstawionych w tytułowym biurze sprawia, że trudno oderwać się od tej produkcji.Akcjazostała osadzona w świecie superbohaterów, którzy cieszą się ogromną sławą i stanowią własność korporacji Vought International. Większość z nich regularnie łamie prawo i wykorzystuje swoją pozycję do niecnych czynów. Naprzeciw staje grupa czterech mężczyzn, planując zemstę za wyrządzone krzywdy. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów science-fiction.to idealna propozycja dla miłośników seriali kryminalnych. Tytułowy detektyw zostaje oskarżony o zabójstwo seryjnego mordercy, do którego miało dojść podczas pościgu. Bohater staje przed sądem i walczy o dobrą opinię w policyjnym półświadku. W międzyczasie staje na czele śledztwa w sprawie zabójstwa 13-letniego chłopca. Intrygująca historia, która z każdym odcinkiem nabiera kolorytu.jest właściwie programem motoryzacyjnym, lecz trudno go pominąć w zestawieniu najlepszych produkcji. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May to kultowe postacie, które kojarzy każdy miłośnik czterech kółek. Prowadzący testują samochody, podróżując po różnych zakątkach świata. Nie zabraknie rzetelnych opinii okraszonych charakterystycznym angielskim humorem.Na liście filmów dostępnych w usłudze streamingowej Amazona znajdziemy największe kinowe produkcje. Miłośnicy klasyków z pewnością powrócą do(dostępne obie części), a także zobaczą, czy. Natomiastdocenią entuzjaści nieco lżejszych klimatów. Zapaleni kinomaniacy będą mogli wyruszyć w podróż po największych arcydziełach kinematografii i ponownie (a może po raz pierwszy) zachwycić się twórczością Spielberga, czy Tarantino.Przez pierwsze sześć miesięcy cena abonamentu wynosi 2,99 euro. Po tym okresie wzrasta do 5,99 euro. Zanim zdecydujemy się na zakup, możemy przez 7 dni za darmo testować Amazon Prime Video. Warto dodać, że obecnie nowi oraz przedłużający umowę abonenci sieci Play , mogą przez pół roku korzystać z usługi bezpłatnie.