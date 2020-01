Microsoft, Google i Mozilla wysyłają sobie ciasta z okazji aktualizacji przeglądarek. Skąd ta tradycja?

Ciekawostka z branży IT.





Źródło: Fred Wenzel

Sześć lat minęło, zanim konkurencja odwzajemniła prezent

Źródło: Matt Brubeck

Bardzo często jest tak, że przedstawiciele firm będących na co dzień wielkimi konkurentami żyją ze sobą w bardzo dobrej komitywie. Za przykład niechaj posłuży trio najbardziej znanych producentów przeglądarek internetowych: Microsoft, Google i Mozilla. Nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale pomiędzy trzema firmami zawiązała się bardzo ciekawa, sympatyczna i... słodka inicjatywa, która trwa już od 14 lat.Wszystko zaczęło się w 2006 roku, kiedy to Mozilla wydała przeglądarkę internetową Firefox 2. Przedstawiciele Microsoftu zdobyli się wtedy na miły gest i postanowili przygotować pracownikom Mozilli niespodziewany prezent. Do siedziby Mozilli przybył kurier, który zdumionym pracownikom wręczył tort. Wypiekowi towarzyszyła wiadomość o treści "Gratulujemy wydania! Dużo miłości, załoga IE".Pracownicy Microsoftu wysłali do Mozilli kolejne ciasta z okazji wydania Firefoxa 3 i 4. Później przerzucili się na babeczki, gdy cykl wydawniczy nabrał tempa i skrócił się do 6 tygodni. Najwyraźniej pracownicy firmy z Redmond nie chcieli przesadnie utuczyć swoich konkurentów.Aż do 2012 roku trzeba było czekać, by Mozilla zdecydowała się odwzajemnić miły gest. Ciasto od Mozilli do Microsoftu przybyło z okazji wydania przeglądarki Internet Explorer 10. Do tortu z wielkim logo... Firefoxa dołączona była wiadomość: "Gratulujemy IE10, z miłością Mozilla". Wtedy rozpoczęto wzajemną zwyczajową wymianę ciast.Dopiero w 2015 roku do zabawy postanowiło dołączyć się Google, które pogratulowało za pomocą tortu firmie Microsoft pierwszego wydania przeglądarki Microsoft Edge. "Gratulujemy wydania! Zespół Chrome", głosiła wiadomość na cieście.w cyklu mniej więcej 6-tygodniowym. Ostatnio Firefox zmienił jednak swój cykl wydawniczy gwarantując nowe wydanie co 4 tygodnie, co wymusi na Google i Microsofcie wysyłanie nowych, zapewne nieco mniej kalorycznych niespodzianek.Jak widać można się różnić w kwestiach istotnych poglądów na oprogramowanie, a mimo to żyć ze sobą w zgodzie.Źródło: Softpedia