Muzyki z Wiedźmina w końcu posłuchasz na Spotify i innych serwisach streamingowych

Grosza daj Wiedźminowi.





Z reguły na pojawienie się soundtracku z jakiegokolwiek serialu czy filmu w serwisach streamingowych z muzyką nie trzeba czekać nawet dnia od momentu ich premiery. Tak było na przykład w przypadku serialu Stranger Things czy filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker Odrodzenie. Na ścieżkę dźwiękową z netflixowego Wiedźmina musieliśmy poczekać dużo dłużej, ale w końcu się jej doczekaliśmy.Dzisiaj, 24 stycznia muzyka z Wiedźmina Netflixa zadebiutowała w takich serwisach streamingowych jak Spotify czy Apple Music. Rzecz jasna, wśród opublikowanych utworów znalazła się słynna już piosenka Jaskra: „Toss A Coin To Your Witcher”. Mowa oczywiście o wersji oryginalnej, anglojęzycznej. Wersja polskojęzyczna nie trafiła do wspomnianych usług.Aby posłuchać albumu ze ścieżką dźwiękową z Wiedźmina na Spotify, należy przejść pod ten adres . Przechodząc tutaj traficie z kolei na Apple Music.Warto przy okazji wspomnieć, że sukces ekranizacji powieści Andrzeja Sapkowskiego przerósł wszelkie oczekiwania Netflixa. Nie dość, że Wiedźmin stał się trzecim najchętniej oglądanym w pierwszym sezonie serialem w historii (w przeciągu 4 tygodni od premiery obejrzano go aż w 76 milionach domostw), to sprawił on, iż samych książek opowiadających o przygodach Białego Wilka zaczęło brakować w księgarniach, między innymi w USA.W grudniu przyszłego roku spodziewamy się emisji 2. sezonu Wiedźmina. Jak jednak informowaliśmy wczoraj , w nieznanym jeszcze terminie na Netflixie ma zadebiutować też animacja The Witcher: Nightmare Of The Wolf. Póki co wiadomo na jej temat jedynie tylko, że za jej realizację odpowiedzialna będzie producentka serialu Wiedźmin - Lauren Hissrich i Beau DeMayo - a także, iż produkcją zajmie się koreańskie Studio Mir, które znane jest m.in. z animacji Legenda Korry i Voltron: Legendary Defender. Zapewne animacja będzie opowiadała o losach Geralta z Rivii, ale pojawiają się też pogłoski o innym wiedźminie.Przypominamy, iż aplikacje Spotify, Apple Music, a także Netlixa można pobrać z naszej bazy oprogramowania. Odpowiednie linki umieściliśmy poniżejŹródło: Twitter