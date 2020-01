W Katowicach wykuwają licencjonowane wiedźmińskie miecze - też możesz je kupić

Prawdziwe dzieła sztuki.





Miecz Scoia'tael | Źródło: Kaer Morhen Forge

Gdzie kupić wiedźmiński miecz? Właśnie tutaj

Wiedźmiński mistrzowski miecz Szkoły Kota | Źródło: Kaer Morhen Forge

Wiedźmin i wszystko co związane z postacią wykreowaną przez Andrzeja Sapkowskiego odżyło na nowo za sprawą serialu produkcji Netflixa. Na Steam Wiedźmin 3 cieszył się większą popularnością niż po premierze , książki polskiego pisarza stały się bestsellerem Amazona , a płatnerz (czy też raczej "miecznik") z Katowic notuje zwiększone zainteresowanie wykuwanymi przez niego licencjonowanymi wiedźmińskimi mieczami. Zaraz, zaraz, co? Tak, dobrze przeczytaliście.Pan Artur Wysocki jest zawodowym żołnierzem. Jest też, która wykuwa miecze wzorowane na orężu, który zdobyć możecie w grze Wiedźmin 3. Nie jest to tania cepeliada, a wykonane tradycyjną metodą - hartowane i odpuszczane do twardości 50/55 HRC, ze stali sprężynowej 50 HF - oręża, za pomocą których można walczyć. Twórca mieczy podaje, że bronią można walczyć i można ją bez problemu ostrzyć.Już na pierwszy rzut oka widać, że miecze wykonane są z najwyższym poszanowaniem dla odwzorowania detali i właściwym pietyzmem. Na orężu widnieją wzory i runy znane z wiedźmińskiego uniwersum. Każdy z mieczy waży od 1,2 do 1,8 kg i prezentuje się doprawdy fenomenalnie. Pan Artur wykuwa zarówno miecze stalowe - "na ludzi", jak i srebrne, na potwory.Miecze nie są wykuwane na licencji wyłącznie dla własnej przyjemności., lecz musi być świadom istotnego ograniczenia. W kuźni Kaer Morhen Forge rocznie powstaje 8 sztuk mieczy, w związku z czym wiele zamówień jest odrzucanych. Ceny oręża, jakiego nie powstydziłby się sam Geralt z Rivii zaczynają się od 400 euro (ok. 1700 złotych) i kończą nawet na 900 euro (ok. 3800 złotych). Za wykuwane runy oraz ozdobne pochwy trzeba zapłacić ekstra. Zamówienia do utalentowanego płatnerza napływają obecnie z całego świata, wiec jeżeli chcecie kupić wiedźmiński miecz, musicie naprawdę bardzo się postarać."Ludzie przywykli do myślenia: w internecie kupię kliknięciem i za kilka dni mam w domu. Kiedy więc mówię, że zrobię ten miecz za pół roku, często sami rezygnują", mówi w rozmowie z RMF Artur Wysocki.Wkrótce na YouTube powstanie kanał, na którym artysta pokazywał będzie swoją pracę.