Luty na Netflix zapowiada się wyśmienicie. Oto pełna lista premier

Wygodna nowość.





Wraca Narcos: Meksyk i Altered Carbon

Wkrótce na Netflix! - Taj Mahal 1989: Sezon 1

Wkrótce na Netflix! - Amit Tandon: Family Tandoncies

Netflix ujawnił listę filmów i seriali, które będzie można obejrzeć na popularnej platformie streamingowej w lutym. Wygląda na to, że amerykańska spółka nie zwalnia tempa i znowu zaoferuje sporo ciekawych pozycji, które na wiele godzin przykują nas do ekranów telewizorów i smartfonów.Moją uwagę przykuły dwie pozycje, a mianowiciepokazujący początek wojny narkotykowej w Meksyku i narodziny kartelu z Guadalajary, który zadebiutuje 13 lutego oraz(serial oparty na powieści cyberpunkowej Richarda K. Morgana), na którego drugi sezon musimy poczekać do 27 lutego.03.02.2020 - Klub Kaylie: Część 304.02.2020 - Tom Papa: You're Doing Great!05.02.2020 - Wesele babci05.02.2020 - Farmaceuta: Miniserial06.02.2020 - Cagaster of an Insect Cage: Sezon 107.02.2020 - Hologramowa miłość: Sezon 107.02.2020 - Locke & Key: Sezon 107.02.2020 - Koniara07.02.2020 - Kto zabił Malcolma X?: Sezon 107.02.2020 - Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Sezon 208.02.2020 - Van Helsing: Sezon 411.02.2020 - Droga do Romy11.02.2020 - Captain Underpants Epic Choice-o-Rama12.02.2020 - Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham13.02.2020 - Dragon Quest Your Story13.02.2020 - Miłość jest ślepa: Sezon 114.02.2020 - Telefonistki: Sezon finałowy: Część 114.02.2020 - Isi i Ossi17.02.2020 - Ashley Garcia i jej rozszerzający się wszechświat: Część 119.02.2020 - The Chef Show: Część 320.02.2020 - Spectros: Sezon 121.02.2020 - Gentefied: Sezon 121.02.2020 - Wejście 7: Sezon 121.02.2020 - Niemowlęta: Część 121.02.2020 - Glitch Tech: Sezon 121.02.2020 - Psia Akademia: Sezon 124.02.2020 - Zadzwoń do Saula 5x01 (odcinki co tydzień)26.02.2020 - To nie jest OK: Sezon 127.02.2020 - Followers: Sezon 127.02.2020 - Pokémon: Zemsta Mewtwo - Ewolucja28.02.2020 - Wieczny okop28.02.2020 - Niepowstrzymane: Sezon 128.02.2020 - Queen Sono: Sezon 128.02.2020 - Restaurants on the Edge28.02.2020 - Wszystkie jasne miejsca01.02.2020 - Berek01.02.2020 - Striptiz01.02.2020 - Czwarta władza01.02.2020 - Extraordinary You01.02.2020 - Mój sąsiad Totoro01.02.2020 - Opowieści z Ziemiomorza01.02.2020 - Love Jacked01.02.2020 - Cast Away - poza światem01.02.2020 - Lęk pierwotny01.02.2020 - Smoking01.02.2020 - Jądro Ziemi01.02.2020 - Czarny książę01.02.2020 - My Secret Terius01.02.2020 - Come and Hug Me01.02.2020 - Kobieta Sukcesu01.02.2020 - Tempted01.02.2020 - Laputa - podniebny zamek01.02.2020 - Podniebna poczta Kiki01.02.2020 - Szkarłatny pilot01.02.2020 - Szum morza01.02.2020 - Powrót do marzeń03.02.2020 - Supergirl 5x10 (odcinki co tydzień)03.02.2020 - Ella i John03.02.2020 - Paweł, apostoł Chrystusa06.02.2020 - Wikingowie (pierwsza część 6. sezonu)10.02.2020 - Love for Sale 214.02.2020 - Uczniowska balanga14.02.2020 - Państwo młodzi: Chuck i Larry14.02.2020 - Evan Wszechmogący14.02.2020 - 40 lat minęło14.02.2020 - Nieposłuszne14.02.2020 - Cuddle Weather15.02.2020 - Ocean's 815.02.2020 - Plan B15.02.2020 - Piłsudski15.02.2020 - Dziewczyna z ekstraklasy15.02.2020 - W sieci pająka15.02.2020 - Dzień zagłady15.02.2020 - Otwarty związek16.02.2020 - Jeźdźcy smoków: Na końcu świata17.02.2020 - Outlander 5x01 (odcinki co tydzień)20.02.2020 - Falsa identidad29.02.2020 - Intruz29.02.2020 - Młodzi Tytani: Akcja! FilmŹródło: NETFLIX Polska