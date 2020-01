Netflix zapowiada kolejnego Wiedźmina! To The Witcher: Nightmare Of The Wolf

Gratka dla fanów twórczości Sapkowskiego.





Sukces ekranizacji powieści Andrzeja Sapkowskiego przerósł chyba wszelkie oczekiwania Netflixa. Wiedźmin stał się trzecim najchętniej oglądanym w pierwszym sezonie serialem w historii - obejrzano go w aż 76 milionach domostw w przeciągu zaledwie 4 tygodni od premiery. Znana platforma streamingowa w oczekiwaniu na kolejny sezon serialu Wiedźmin postanowiła zapowiedzieć kolejną produkcję z wiedźmińskiego uniwersum. Szykujcie się, bo na Netflixie zadebiutuje animacja o tytule The Witcher: Nightmare Of The Wolf.amerykańska firma pisze w swojej krótkiej notce w następujący sposób: "Świat Wiedźmina rozszerza się w tym filmie anime, który skupia się na przedstawieniu nowego zagrożenia nadciągającego na Kontynent". Tylko tyle i aż tyle.W tej chwili nie mamy informacji na temat aktorów, którzy będą użyczali głosów w serialu, ani też jacy będą jego bohaterowie. Zapewne animacja opowiadała będzie o losach Geralta z Rivii, ale pojawiają się pogłoski o... innym wiedźminie.Wiemy, że za realizację odpowiedzialna będzie producentka serialu Wiedźmin,. Produkcją zajmie się znane koreańskie, które znane jest m.in. z animacji Legenda Korry i Voltron: Legendary Defender.Data premiery The Witcher: Nightmare Of The Wolf nie została ujawniona i nie wiemy, czy dzieło zagości na Netflixie przed czy po 2. sezonie Wiedźmina, którego emisji spodziewamy się w grudniu bieżącego roku.Źródło: IGN