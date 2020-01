Disney + zadebiutuje w Europie nieco wcześniej. Polski jednak nadal nie ma na liście

Oczekiwania ciąg dalszy.





Platforma streamingowa Disney + jest obecnie dostępna na niewielu rynkach (USA, Kanada, Holandia, Australia i Nowa Zelandia). Do Europy projekt miał planowo przywędrować 31 marca bieżącego roku, lecz okazuje się, że… stanie się to nieco wcześniej.Disney ogłosił właśnie, iż(Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria i Szwajcaria). Następna faza wdrażania platformy odbędzie się latem i obejmie swoim zasięgiem kraje nordyckie, Belgię oraz Portugalię. Co z Polską?Z komentarzami pokroju „wszyscy traktują Polskę jak nieznaczący rynek” należy się jednak wstrzymać., które są podpisane z innymi usługami streamingowymi. Dopiero po ich wygaśnięciu Disney będzie mógł wejść do kraju znad Wisły.Oczywiście jest to tylko teoria, ale jeśli okaże się prawdziwa, to Disney + zadebiutuje w Polsce dopiero tegorocznej jesieni. Warto przypomnieć, iż jest to obecnie jedna z najtańszych propozycji, jeśli chodzi o platformy streamingowe, bowiem za miesiąc dostępu należy zapłacić 6,99 euro. Oficjalna polska cena nie została jeszcze podana.Źródło: Mashable