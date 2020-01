Mężczyzna zrzucił 63 kilogramy grając w grę. Nie, nie na komputerze

Piękna przemiana.





Student będący miłośnikiem

zainstalował grę pod namową znajomego przeszło rok temu. Wcześniej był osobą stroniącą od kontaktu z innymi, która większość czasu spędzała w domu. Jego stan psychiczny był wtedy kiepski. To właśnie Pokémon GO nakłoniło go do spacerów.

Życie pisze naprawdę niezwykłe scenariusze. Z zasady czas spędzany na graniu w gry komputerowe większości osób kojarzy się z wielogodzinnym ślęczeniem przed monitorem lub telewizorem. Nic dziwnego. Z wirtualnej rozrywki płynie całkiem wiele korzyści, jednak nie są one związane w żaden sposób z czynieniem swojego organizmu zdrowszym. Co innego niektóre gry mobilne. Historia Tommy'ego Monkhouse'a pokazuje, że skutkiem ubocznym grania w Pokémon GO i podobne produkcje może być pokaźna utrata wagi."kieszonkowych stworków"Monkhouse podaje, żew Pokémon GO udało mu się zrzucić dokładnie 63,5 kilograma, co odmieniło jego życie na wielu płaszczyznach. Mężczyzna mówi, że wraz z utratą zbędnej masy odzyskał radość z życia, zapragnął na nowo rozmawiać z innymi i spędzać więcej czasu poza domem, także bez smartfonu w dłoniach.Przypominam, że założenia Pokémon GO, podobnie jak podobnych gier eksploracyjnych - na przykład Minecrafta Earth - wymagają od użytkownika spacerów po okolicy celem odwiedzania konkretnych punktów na wirtualnej mapie. W punktach tych mogą być łapane Pokemony, zbierane przedmioty lub odbywane walki na specjalnych arenach. Mapa świata gry pokrywa się z prawdziwą mapą świata.Mówił, że nigdy nie był w stanie zmusić się do wysiłku fizycznego na siłowni, czy też biegania, na które z resztą nie pozwalała mu wysoka masa.Historię Tommy'ego zdecydował się przybliżyć innym deweloper gry Pokémon GO, firma Niantic. Została ona zaprezentowała w krótkim filmie dokumentalnym, którego obejrzenie Wam polecam. Nie ważne czy gracie w Pokémon GO lub podobne gry. Być może będzie on dla Was zastrzykiem motywacyjnym sprawiającym, że zmienicie coś w swoim życiu. Na lepsze.Gry Pokémon GO oraz Minecraft Earth w wersjach na smartfony z systemem Android pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików.