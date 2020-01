68 tysięcy złotych za 4 godziny korzystania z Internetu w smartfonie

Wysoka cena nierozwagi.





Oj, jak dobrze być w Unii Europejskiej. Od jakiegoś już czasu podróżując do krajów należących do Wspólnoty nie trzeba martwić się o wysokie rachunki za korzystanie z telefonu. Miesięczny transfer danych wynosi nierzadko po kilka gigabajtów , a stawki po przekroczeniu pakietu nie są tak astronomicznie wysokie jak kiedyś. Niektórzy jednak zapominają, że w niektórych krajach świata w dalszym ciągu za roaming można zapłacić majątek. Boleśnie przekonał się o tym pewien mieszkaniec Wenecji.Dziennik La Nuova Venezia przytacza. Jak wiele innych osób odbywających podróże zagraniczne, zapomniał w porę wyłączyć transmisji danych w swoim smartfonie. Cztery godziny "korzystania" z Internetu kosztowały go, bagatela,, co w przeliczeniu na złotówki daje zawrotną kwotę 68 tysięcy złotych. Mieszkaniec Wenecji uważa, że toi swoich praw dochodził będzie w sądzie.Właściciel agencji nieruchomości skontaktował się z biurem prawnym obrońców praw konsumentów Adico. Carlo Garofolini, prezes rzeczonego stowarzyszenia, uważa, że kwota z rachunku jest "absurdalna i nieproporcjonalna do faktycznego zużycia danych". Trudno jednak spodziewać się, aby Włoch dowiódł swoich racji przed sądem. Nawet w Unii Europejskiej zdarzają się podobne przypadki - ot choćby w trakcie podróży do Szwajcarii, w której nie obowiązuje bezpłatny roaming, a ceny danych pakietowych są bardzo wysokie.Zastanawiam się co dzieje się teraz w głowie Włocha, przed którym stoi widmo pokrycia kosztów swojej nierozwagi. Pamiętam jak lata temu na wakacjach w jednym z afrykańskich krajów zapomniałem w porę wyłączyć danych pakietowych. Niecały miesiąc później otworzyłem kopertę z rachunkiem opiewającym na ok. 1300 złotych. Bardzo bolało.Czy zapłaciliście go w wyniku swojej nieroztropności, czy też całkiem świadomie śrubowaliście jego wysokość?Źródło: La Nuova Venezia