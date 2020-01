Przez współdzielone konta Netflix i inne platformy VOD tracą miliardy dolarów

Problem nie tylko dla rynku VOD.





Tak, to znowu ten temat. Nic dziwnego, że wraca on jak bumerang, skoro miliony osób na całym świecie nie widzą niczego złego we współdzieleniu kont w serwisach takich jak Netflix. To sprzeczne z regulaminem w zasadzie każdej usługi postępowanie w 2019 roku wygenerowało dostawcom usług VOD straty na poziomie ok. 9,1 miliarda dolarów.Co ciekawe,, których sytuacja ekonomiczna mocno komplikuje się w efekcie omawianego współdzielenia kont. Po co ktoś miałby płacić za kablówkę, skoro za ułamek ceny może korzystać w niezgodny z regulaminem sposób z usług VOD i robić to zupełnie bezkarnie? Tom Rutledge z Charter Communications na spotkaniu w Nowym Jorku z przedstawicielami „kablówek” mówił o konieczności podjęcia stosownych działań."Połowa ludzi w kraju mieszka w domach, które zamieszkuje dwoje lub mniej osób. Mimo to serwisy VOD pozwalają w ramach abonamentu korzystać z nich nawet pięciu członkom rodziny", mówił Rutledge. Sugerował w ten sposób, że administratorzy serwisów VOD nie powinni umożliwiać współdzielenia usług tak znaczącej liczbie osób w obrębie rodziny, bo to daje zbyt szerokie pole do nadużyć.Sugeruje się, że firmy w 2019 roku przez piractwo i współdzielenie kont. W 2024 roku kwota ta ma przekroczyć wartość 12,5 miliarda dolarów, podają analitycy z Parks Associates. Co ciekawe, współdzielenie hasła jest bardziej powszechne w pewnych grupach wiekowych. Badanie przeprowadzone przez Hub Entertainment Research dowodzi, że 64% osób w wieku 13-24 lat korzystających z usług VOD współdzieli swoje hasło. W grupie wiekowej powyżej 35 roku życia jest to już tylko 16% osób. Łącznie, do współdzielenia haseł przyznało się 31% wszystkich konsumentów korzystających z VODSerwisy takie jak Disney+, Netflix, Amazon Prime, Hulu i podobne muszą wymyślić sposób na to, aby nielegalny proceder zwalczać. Sytuacja wydaje się jednak patowa, bowiem nie da się realnie zweryfikować tego, czy z danego pakietu korzystają wyłącznie członkowie rodziny, czy też grono znajomych dzielących się solidarnie abonamentem. Jednym z wyjść z sytuacji może być obniżenie cen usług VOD - na taki krok w pierwszym kraju zdecydował się Netflix . Ciekawi jesteśmy, czy firma pójdzie za ciosem i obniży ceny abonamentów także w innych krajach.Widzicie coś złego we współdzieleniu haseł?Źródło: Hollywoodreporter