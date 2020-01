Zmiennicy w GTA V? Tak, oto nietypowa parodia czołówki kultowego serialu [wideo]

Czołówka odtworzona w grze Rockstara.





Jeżeli należycie do grona osób, które pamiętają czasy PRL-u bądź regularnie oglądały (czy też wciąż oglądają) w telewizji kanały na co dzień emitujące polskie seriale i filmy sprzed lat, zapewne doskonale znacie taki klasyk jak „Zmiennicy”. Cóż, ta seria już dawno zyskała miano kultowej. Jednak niezależnie od tego czy ją znacie czy nie, koniecznie musicie zobaczyć ciekawą parodię jej czołówki – parodię, która powstała w grze GTA V.Gracze niejednokrotnie pokazywali, jak wiele rzeczy można robić w grach wideo poza czynnościami, które przewidzieli dla graczy twórcy tych produkcji – poza zabijaniem przeciwników, eksplorowaniem świata, wykonywaniem zadań czy prowadzeniem rozmów z NPC-ami. Na przykład, swego czasu mnóstwo osób. Nietypowe, często zabawne, materiały wideo powstały jednak także w wielu innych grach. Parodia czołówki serialu Zmiennicy jest jednym z przykładów takich materiałów. Jej autorem jest użytkownik serwisu YouTube o pseudonimie MarburgPL.Sama gra posiada tryb reżyserski, która pozwala na dowolne manipulowanie kamerą. W parodii wystąpili odpowiednio wystylizowani główni bohaterowie gry, a także postaci z dalszych planów. Jak to się mówi, widać napracowanko. Zobaczcie sami:Rzecz jasna warto przypomnieć, żeemitowany w reżyserii Stanisława Barei, który był emitowany na antenie TVP1 od 18 października 1987 roku do 12 lutego 1988 roku. Wystąpili w nim tacy aktorzy jak Mieczysław Hryniewicz, Ewa Błaszczyk, Bronisław Pawlik, Piotr Pręgowski, Kazimierz Kaczor, Irena Kwiatkowska, Wojciech Pokora, Krzysztof Kowalewski, Marian Opania, Artur Barciś czy Janusz Rewiński.W skrócie, kręci się ona głównie wokół pracowników Warszawskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Jacek Żytkiewicz, jeden z taksówkarzy, jeździ bliskim licytacji niebieskim Fiatem 125p na zmianę z doświadczonym wspólnikiem Stanisławem Lesiakiem. Pech chciał, że podczas ostatniego kursu przed licytacją na samochód spada przewożony helikopterem Pomnik Zwycięskiej Myszy Postępu i Tradycji. W rezultacie Lesiak trafia do szpitala, a Żytkiewicz otrzymuje nowy samochód. Tymczasem nowym zmiennikiem Żytkiewicza zostaje Marian Koniuszka, a tak naprawdę przebrana za niego Katarzyna Piórecka, której pod prawdziwym nazwiskiem nie przyjęto do pracy ze względu na płeć. Zaczyna się komedia pomyłek.Mimo że Zmiennicy liczą sobie już kilkadziesiąt lat, powtórki serialu nadal można oglądać w telewizji. Obecnie są one wyświetlana na kanałach TVP Kultura oraz TVP Historia.Źródło: YouTube