Nie wiecie co, gdzie i jak w serialu Wiedźmin? Netflix przygotował dla Was oś czasu

Przydatna grafika.





A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R — NX (@NXOnNetflix) January 7, 2020

Pod koniec zeszłego roku mieliśmy do czynienia z premierą pierwszego sezonu serialu „Wiedźmin” od Netflixa. Produkcja spotkała się z mieszanymi opiniami –Osobiście „Wiedźmina” oglądałem z przyjacielem, który jeszcze nie zapoznał się z sagą Andrzeja Sapkowskiego. Niejednokrotnie musiałem zatrzymywać odcinek, by wyjaśniać mu z jakim wydarzeniem mamy właśnie do czynienia na ekranie. Osobie niebędącej fanem kultowych opowiadań może być naprawdę ciężko ogarnąć akcję – szczególnie na początku.Netflix najwidoczniej zdaje sobie z tego sprawę, bowiem na Twitterze opublikował właśnie specjalną grafikę przedstawiającą. Możemy na niej przeczytać opisy konkretnych wydarzeń oraz przede wszystkim – ich chronologię. ZTwórcy serialu zapoznali się z krytyką widzów i obiecują, że drugi sezon będzie lepszy.Osoba odpowiedzialna za scenariusz musi w jakiś sposób upchnąć w osiem odcinków kilka opowiadań, więc przeplatana akcja jest nieuniknionaKto wie – może kolejna część przygód Białego Wilka zostanie uchwycona w nieco inny sposób?Źródło: Twitter